Денис Юсков: "Сегодня нужно было попадать в призы"

Россиянин Денис Юсков отметил, что ему на дистанции 1000 метров легче, чем на полуторке. По словам спортсмена, он на дистанции 1500 метров всегда напряжен.

– Много сильных спортсменов не было сегодня, конечно, нужно было попадать в призы, – сказал Юсков. – Тем более на 1000 метров мне легче, чем на полуторке. На 1500 метров я напряжен, а это не всегда хорошо.

– Вчера вы говорили, что дистанция далась очень тяжело. Успели восстановиться?

– На раскатке проехал четыре круга, а потом начал ускоряться с Куном Вервеем – и у меня ногу стало сводить.

– Вы сегодня опять бежали с Томасом Кролом. На переходных прямых осторожничали?

– Еще как! Сегодня обошлось без эксцессов.

– Кулижников сказал, что ему без разницы, кто из вас победил…

– Да, главное мы оба на пьедестале. Я еще надеялся, что Алексей Есин будет с медалью. Он на чемпионате мира был четвертым, а там уровень был куда выше. Но, увы. Значит, в другой раз.

Напомним, что Юсков занял второе место на чемпионате Европы в Коломне на дистанции 1000 метров, Павел Кулижников - первое.