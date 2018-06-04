Российский сноубордист, серебряный призер Олимпиады-2014 Николай Олюнин перенесет еще одну операцию на ноге.

- После Кореи я проходил усердно реабилитацию в Красноярске, - написал спортсмен в Инстаграме. - Мои ощущения всегда были тревожными, так как я чувствовал нестабильность в колене и голени на протяжении всего времени. Обдумав, я принял решение улететь в Германию на осмотр одних из лучших специалистов Германии в городе Регенсбург. Принято решение, в понедельник сделать операцию, так как нога в отвратительном состоянии... Весь металл вытащат из голени и вставят туда кость, которую возьмут из моего таза. Коленный сустав также нестабилен и его нужно немедленно исправлять.

Сноубордист на Играх-2018 в Пхенчхане в полуфинале состязаний по борд-кроссу получил тяжелую травму. Обследование показало, что он сломал ногу в трех местах, а также повредил мениск.