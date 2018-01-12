Логинов и Андрей Соболев заняли два первых места в параллельном слаломе в Бад-Гаштайне

Россияне Дмитрий Логинов и Андрей Соболев заняли первые два места в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Бад-Гаштайне. Еще один россиянин Дмитрий Сарсембаев в поединке за третье место уступил Маурицио Бормолини.

В зачете Кубка мира Соболев занимает третье место.

Бад-Гаштайн (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Параллельный слалом

1. ЛОГИНОВ (Россия)

2. Ан. СОБОЛЕВ (Россия)

3. Бормолини (Италия)

4. САРСЕМБАЕВ (Россия)