21:16 12 января | СНОУБОРД

Логинов и Андрей Соболев заняли два первых места в параллельном слаломе в Бад-Гаштайне


Россияне Дмитрий Логинов и Андрей Соболев заняли первые два места в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Бад-Гаштайне. Еще один россиянин Дмитрий Сарсембаев в поединке за третье место уступил Маурицио Бормолини.

В зачете Кубка мира Соболев занимает третье место.

Бад-Гаштайн (Австрия)

Кубок мира 

Мужчины

Параллельный слалом

1. ЛОГИНОВ (Россия)

2. Ан. СОБОЛЕВ (Россия)

3. Бормолини (Италия)

4. САРСЕМБАЕВ (Россия)

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/snowboard/ratings/2017-2018/243_0/

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