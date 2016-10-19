13:04 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Йохауг отстранена на два месяца из-за употребления допинга

0
0
0

Олимпийская чемпионка Тереза Йохауг отстранена от соревнований на два месяца за нарушение антидопинговых правил, информирует пресс-служба антидопингового агентства Норвегии. В ее анализах было найдено запрещенное вещество клостебол.

Ранее сообщалось, что вещество попрало в организм лыжницы через мазь для лечения солнечных ожогов на губах, которую она получила от врача сборной во время высокогорного сбора в Италии.

Повторная допинг-проба также дала положительный результат. Дело передано в антидопинговый комитет Норвегии. Дисквалификация Йохауг будет действовать до 18 декабря.

0
0
0


Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ