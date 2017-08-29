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16:04 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Йохауг не будет оспаривать увеличение срока дисквалификации


Олимпийская чемпионка Тереза Йохауг не будет оспаривать решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне об увеличении срока дисквалификации, сообщает nettavisen.no. Ранее она была отстранена национальным олимпийским комитетом на 13 месяцев из-за положительной допинг-пробы на клостебол. По словам лыжницы, запрещенный препарат содержался в мази для губ. 

Впоследствии CAS по обращению  Международной федерации лыжного спорта увеличил дисквалификацию до 18 месяцев начиная с 18 октября 2016 года. Таким образом, ее дисквалификация окончится 18 апреля 2018 года.

По словам менеджера спортсменки Йерна Эрнста, вероятность добиться пересмотра решения крайне мала, потому Йохауг не будет оспаривать решение.

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