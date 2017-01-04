Устюгов повторил рекорд Сундбю по победам в рамках одного "Тур де Ски"

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку преследования на четвертом этапе "Тур де Ски" и повторил рекорд по числу побед в рамках многодневки у мужчин. На его счету четыре первых места в четырех гонках. Четыре победы было также и у главного преследователя Устюгова Мартина Йонсруда Сундбю в прошлом сезоне.

По три выигрыша в рамках одного" Тура" было у немца Акселя Тайхмана в сезоне-2008/09 и норвежца Петтера Нортуга в сезоне-2009/10. Кроме того, Устюгов приблизился к рекорду Марит Бьорген, победившей в пяти первых гонках на "Туре"-2015. (Кирилл БУРДАКОВ)

Устюгов выиграл четвертую гонку подряд в рамках "Тур де Ски"