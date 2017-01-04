15:22 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Устюгов выиграл четвертую гонку подряд в рамках "Тур де Ски"

Сергей УСТЮГОВ. Фото AFP
Сергей УСТЮГОВ. Фото AFP
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Россиянин Сергей Устюгов выиграл гонку преследования в Оберстдорфе в рамках "Тур де Ски". Устюгов стартовал с 30-секундным отрывом от норвежца Мартина Йонсруда Сундбю и удерживал преимущество, подпуская преследователя не ближе чем на 16 секунд по ходу гонки. Итоговое преимущество Устюгова над Сундбю составило 37 секунд. Это уже четвертая победа россиянина в четырех гонках "Тур де Ски".

В борьбе за третье место на финише канадец Алекс Харви опередил швейцарца Дарио Колонью.

Оберстдорф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования, 15 км (С)

1. УСТЮГОВ (Россия) - 37.58,5

2. Сундбю (Норвегия) - отставание 37,2

3. Харви (Канада) - 1.08,8

4. Дар. Колонья (Швейцария) - 1.09,8

5. Хейккинен (Финляндия) - 1.45,0

6. Хельнер (Швеция) - 1.47,6...

24. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) - 4.38,0...

26. ЧЕРВОТКИН (Россия) - 5.15,0...

32. ЛАРЬКОВ (Россия) - 6.26,5...

33. СЕДОВ (Россия) - 6.30,1...

38. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 6.52,1

39. ВОКУЕВ (Россия) - 7.10,1

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КОММЕНТАРИИ (42)
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NF

Серый, держись, комиссия на подходе. Да, хотелось бы надеяться, что на ЧМ Устюгов выйдет не дохлым...

16:20

zukunft

Ещё раз повторяю, "сливать" зимний сезон означает проиграть "допинговую войну". Проблема в том, как бы Устюгов не перестарался.

16:19

Инквизитор 2013-9

шаша2 Меня не макларен ,а наши функционеры беспокоят: сдадут Серёгу или нет.От этих недообрезанных всего можно ожидать. /// Дыть! Там одна обрезь!

16:10

Инквизитор 2013-9

Гаттузо зол! /// Спасибо. Удачно год начинается..... Думаю... Надеюсь, что распишем весной с вашими пасьют!)))

16:09

шаша2

Меня не макларен ,а наши функционеры беспокоят: сдадут Серёгу или нет.От этих недообрезанных всего можно ожидать.

16:05

Инквизитор 2013-9

199 Как бы эти твари не поцарапали пробирку. /// Пусть царапают... только своими губами... и не пробирки, а чем их наполняет Лосёнок!))))

16:04

kajbek

главное, чтоб мельдония не было :)

16:01

Гаттузо зол!

Инквизитор 2013-9 ////Тебя тоже с наступившим! Всех благ.//// Уверен, что мухларен уже насикал в майонезную баночку и готов подлить в пробу Устюгова!

16:01

Инквизитор 2013-9

shpasic гонку посмотреть не удалось, там опять Сундбю побежал не туда? /// Ну да! В наливайку и к бабам!))) Что для Утюга хорошо, для Сундбю смерть!))))

16:01

199

Как бы эти твари не поцарапали пробирку.

15:58

Инквизитор 2013-9

Jaroslav-13 - McLaren - the best //// Четвёртая победа подряд!!Пора заглянуть в книгу рекордов)На Туре точно такого не было. Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку преследования на четвертом этапе "Тур де Ски" и повторил рекорд по числу побед в рамках многодневки у мужчин. На его счету четыре первых места в четырех гонках. Четыре победы было также и у главного преследователя Устюгова Мартина Йонсруда Сундбю в прошлом сезоне. /// Я требую продолжения банкета!!!!!!!)))))

15:56

Тузик666

А касаемо тролля со стороны айртона. Дык,здаётся мне, что он салоед)))

15:56

Jaroslav-13 - McLaren - the best

CELBA-----Массстарт да,непросто будет,но гора Чермис остаётся всё таки главной головной болью для команды Сергея.Нужен отрыв минимум минута,иначе, тяжело будет против Гнома...

15:56

Korvin

А ведь пару лет назад Нортуг говорил, что Устюгову немного окрепнуть и начнёт рвать всех...) Забавно)

15:55

гарри

Союз Аполлонович А где чувырло под названием айртон? Почему не поздравляет рыжебородого с заслуженным вторым местом? 15:49 _________________________________________- Есть достоверная информация из доклада мухлярена, ЧМОик айртон, в даное время отмывает плакат младшего брата Уйльмс, мамка его застукала в туалете.

15:54

RW.irk

Jaroslav-13 - McLaren - the best Четвёртая победа подряд!!Пора заглянуть в книгу рекордов)На Туре точно такого не было. --------- Да, это абсолютный рекорд

15:54

shpasic

гонку посмотреть не удалось, там опять Сундбю побежал не туда?

15:54

Тузик666

Серёга просто мужик,просто красава. Вот такие победы объединяют всех болельщиков. Даже какой- то чмока,видимо сменил ник и ниже отписался. Вперёд Россия!!!

15:54

RW.irk

Да, 4 победы подряд, а всего 42 секунды преимущества. Кто бы мог подумать. Маловато будет(( В гору, это вообще ничто.

15:53

Инквизитор 2013-9

А почему Сундбю бегает без красного треугольника не спине? Он вроде астматик?

15:53

Jaroslav-13 - McLaren - the best

Четвёртая победа подряд!!Пора заглянуть в книгу рекордов)На Туре точно такого не было.

15:51

Союз Аполлонович

А где чувырло под названием айртон? Почему не поздравляет рыжебородого с заслуженным вторым местом?

15:49

CELBA

Очень красиво и убедительно! Сергей всю гонку контролировал, до и по трассе его вели грамотно.Следующая гонка-индивидуальная свободная десятка. Здесь проигрыша не должно быть, скорее с Сундбю они по нолям пройдут. А вот масс-старт классикой будет трудно, скорее всего норвеги включат на полную командную тактику и будут тормозить Сергея изо всех сил. Надеюсь, что сил у Сергея хватит и погода не подведёт. Удачи ему.

15:49

гарри

Инквизитор 2013-9 А де ЧМОКа?)) 15:45 ___________________________ "Не буди Лихо, пока оно тихо" наслаждается.... плакатом младшего брата Уилямс.

15:48

Инквизитор 2013-9

Ну ша!!!!!! Теперь очередь мальчишек!!!! Америкосов на станок... и день задался!!! Так держать!

15:48

Красноармеец К

Просто зверуга! Но расслабляться по прежнему нельзя!

15:46

гарри

Неудобно как то. Опять Сережу в неспартивном поведении асматики обвенят. Ведь все видили, что на последнем круге у Сондбю проблемы со слюноотделением начались. Сергей мог бы и не ускорятся.

15:45

Инквизитор 2013-9

А де ЧМОКа?))

15:45

grad45

...Ну, что тут скажешь? Звезда! Аполлон! Красавец! Наша гордость!

15:44

grad45

Ну, что тут скажешь? Звезда! Аполлон! Красавец! Наша гордость!

15:44

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ