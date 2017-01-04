Устюгов выиграл четвертую гонку подряд в рамках "Тур де Ски"

Россиянин Сергей Устюгов выиграл гонку преследования в Оберстдорфе в рамках "Тур де Ски". Устюгов стартовал с 30-секундным отрывом от норвежца Мартина Йонсруда Сундбю и удерживал преимущество, подпуская преследователя не ближе чем на 16 секунд по ходу гонки. Итоговое преимущество Устюгова над Сундбю составило 37 секунд. Это уже четвертая победа россиянина в четырех гонках "Тур де Ски".

В борьбе за третье место на финише канадец Алекс Харви опередил швейцарца Дарио Колонью.

Оберстдорф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования, 15 км (С)

1. УСТЮГОВ (Россия) - 37.58,5

2. Сундбю (Норвегия) - отставание 37,2

3. Харви (Канада) - 1.08,8

4. Дар. Колонья (Швейцария) - 1.09,8

5. Хейккинен (Финляндия) - 1.45,0

6. Хельнер (Швеция) - 1.47,6...

24. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) - 4.38,0...

26. ЧЕРВОТКИН (Россия) - 5.15,0...

32. ЛАРЬКОВ (Россия) - 6.26,5...

33. СЕДОВ (Россия) - 6.30,1...

38. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 6.52,1

39. ВОКУЕВ (Россия) - 7.10,1