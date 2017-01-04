Устюгов выиграл четвертую гонку подряд в рамках "Тур де Ски"

Россиянин Сергей Устюгов выиграл гонку преследования в Оберстдорфе в рамках "Тур де Ски". Устюгов стартовал с 30-секундным отрывом от норвежца Мартина Йонсруда Сундбю и удерживал преимущество, подпуская преследователя не ближе чем на 16 секунд по ходу гонки. Итоговое преимущество Устюгова над Сундбю составило 37 секунд. Это уже четвертая победа россиянина в четырех гонках "Тур де Ски".
В борьбе за третье место на финише канадец Алекс Харви опередил швейцарца Дарио Колонью.
Оберстдорф (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования, 15 км (С)
1. УСТЮГОВ (Россия) - 37.58,5
2. Сундбю (Норвегия) - отставание 37,2
3. Харви (Канада) - 1.08,8
4. Дар. Колонья (Швейцария) - 1.09,8
5. Хейккинен (Финляндия) - 1.45,0
6. Хельнер (Швеция) - 1.47,6...
24. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) - 4.38,0...
26. ЧЕРВОТКИН (Россия) - 5.15,0...
32. ЛАРЬКОВ (Россия) - 6.26,5...
33. СЕДОВ (Россия) - 6.30,1...
38. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 6.52,1
39. ВОКУЕВ (Россия) - 7.10,1
NF
Серый, держись, комиссия на подходе. Да, хотелось бы надеяться, что на ЧМ Устюгов выйдет не дохлым...
16:20
zukunft
Ещё раз повторяю, "сливать" зимний сезон означает проиграть "допинговую войну". Проблема в том, как бы Устюгов не перестарался.
16:19
Инквизитор 2013-9
шаша2 Меня не макларен ,а наши функционеры беспокоят: сдадут Серёгу или нет.От этих недообрезанных всего можно ожидать. /// Дыть! Там одна обрезь!
16:10
Инквизитор 2013-9
Гаттузо зол! /// Спасибо. Удачно год начинается..... Думаю... Надеюсь, что распишем весной с вашими пасьют!)))
16:09
шаша2
Меня не макларен ,а наши функционеры беспокоят: сдадут Серёгу или нет.От этих недообрезанных всего можно ожидать.
16:05
Инквизитор 2013-9
199 Как бы эти твари не поцарапали пробирку. /// Пусть царапают... только своими губами... и не пробирки, а чем их наполняет Лосёнок!))))
16:04
kajbek
главное, чтоб мельдония не было :)
16:01
Гаттузо зол!
Инквизитор 2013-9 ////Тебя тоже с наступившим! Всех благ.//// Уверен, что мухларен уже насикал в майонезную баночку и готов подлить в пробу Устюгова!
16:01
Инквизитор 2013-9
shpasic гонку посмотреть не удалось, там опять Сундбю побежал не туда? /// Ну да! В наливайку и к бабам!))) Что для Утюга хорошо, для Сундбю смерть!))))
16:01
199
Как бы эти твари не поцарапали пробирку.
15:58
Инквизитор 2013-9
Jaroslav-13 - McLaren - the best //// Четвёртая победа подряд!!Пора заглянуть в книгу рекордов)На Туре точно такого не было. Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку преследования на четвертом этапе "Тур де Ски" и повторил рекорд по числу побед в рамках многодневки у мужчин. На его счету четыре первых места в четырех гонках. Четыре победы было также и у главного преследователя Устюгова Мартина Йонсруда Сундбю в прошлом сезоне. /// Я требую продолжения банкета!!!!!!!)))))
15:56
Тузик666
А касаемо тролля со стороны айртона. Дык,здаётся мне, что он салоед)))
15:56
Jaroslav-13 - McLaren - the best
CELBA-----Массстарт да,непросто будет,но гора Чермис остаётся всё таки главной головной болью для команды Сергея.Нужен отрыв минимум минута,иначе, тяжело будет против Гнома...
15:56
Korvin
А ведь пару лет назад Нортуг говорил, что Устюгову немного окрепнуть и начнёт рвать всех...) Забавно)
15:55
гарри
Союз Аполлонович А где чувырло под названием айртон? Почему не поздравляет рыжебородого с заслуженным вторым местом? 15:49 _________________________________________- Есть достоверная информация из доклада мухлярена, ЧМОик айртон, в даное время отмывает плакат младшего брата Уйльмс, мамка его застукала в туалете.
15:54
RW.irk
Jaroslav-13 - McLaren - the best Четвёртая победа подряд!!Пора заглянуть в книгу рекордов)На Туре точно такого не было. --------- Да, это абсолютный рекорд
15:54
shpasic
гонку посмотреть не удалось, там опять Сундбю побежал не туда?
15:54
Тузик666
Серёга просто мужик,просто красава. Вот такие победы объединяют всех болельщиков. Даже какой- то чмока,видимо сменил ник и ниже отписался. Вперёд Россия!!!
15:54
RW.irk
Да, 4 победы подряд, а всего 42 секунды преимущества. Кто бы мог подумать. Маловато будет(( В гору, это вообще ничто.
15:53
Инквизитор 2013-9
А почему Сундбю бегает без красного треугольника не спине? Он вроде астматик?
15:53
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Четвёртая победа подряд!!Пора заглянуть в книгу рекордов)На Туре точно такого не было.
15:51
Союз Аполлонович
А где чувырло под названием айртон? Почему не поздравляет рыжебородого с заслуженным вторым местом?
15:49
CELBA
Очень красиво и убедительно! Сергей всю гонку контролировал, до и по трассе его вели грамотно.Следующая гонка-индивидуальная свободная десятка. Здесь проигрыша не должно быть, скорее с Сундбю они по нолям пройдут. А вот масс-старт классикой будет трудно, скорее всего норвеги включат на полную командную тактику и будут тормозить Сергея изо всех сил. Надеюсь, что сил у Сергея хватит и погода не подведёт. Удачи ему.
15:49
гарри
Инквизитор 2013-9 А де ЧМОКа?)) 15:45 ___________________________ "Не буди Лихо, пока оно тихо" наслаждается.... плакатом младшего брата Уилямс.
15:48
Инквизитор 2013-9
Ну ша!!!!!! Теперь очередь мальчишек!!!! Америкосов на станок... и день задался!!! Так держать!
15:48
Красноармеец К
Просто зверуга! Но расслабляться по прежнему нельзя!
15:46
гарри
Неудобно как то. Опять Сережу в неспартивном поведении асматики обвенят. Ведь все видили, что на последнем круге у Сондбю проблемы со слюноотделением начались. Сергей мог бы и не ускорятся.
15:45
Инквизитор 2013-9
А де ЧМОКа?))
15:45
grad45
...Ну, что тут скажешь? Звезда! Аполлон! Красавец! Наша гордость!
15:44
grad45
Ну, что тут скажешь? Звезда! Аполлон! Красавец! Наша гордость!
15:44