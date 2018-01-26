Ретивых, как и Устюгов, запросил у МОК объяснения по недопуску на Олимпиаду

Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов и его партнер по сборной Глеб Ретивых направили в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо с просьбой разъяснить причины их недопуска на Олимпиаду в Пхенчхане.

– Устюгов и Ретивых направили запросы в МОК, – цитирует "РИА Новости" президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.

МОК в декабре объявил, что "чистые" российские спортсмены будут допущены к участию в зимних Олимпийских играх в Корее только под олимпийским флагом. На прошлой неделе комиссия МОК сократила с 500 до 389 человек список российских спортсменов, которые могут поехать на Игры-2018. Вчера стало известно, что в заявку российской команды на Олимпиаду включены 169 человек, причем ведущие атлеты в нее не вошли.