Клебо дебютировал в футболе

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо провел футбольный матч за команду шестого дивизиона чемпионата Норвегии "Астор-2". В дебютной встрече 21-летнего норвежца "Астор-2" разгромил "Тронхейм" со счетом 5:1. По словам Клебо, футбол позволяет ему отвлечься от лыж.

- Сейчас я испытываю боль в коленях и ногах. Этим фактом наверное не очень доволен Арильд Монсен (тренер мужской спринтерской сборной Норвегии. - Прим. "СЭ"), - цитирует NRK Клебо.



После двух стартовых туров "Астор-2" возглавляет турнирную таблицу с двумя победами.