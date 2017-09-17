Календарь лыжного сезона-2017/18. Старт - 24 ноября

Международная федерация лыжного спорта (FIS) на своем официальном сайте опубликовала календарь Кубка мира на сезон-2017/18, "Тур де Ски" а также турнир по лыжным гонкам на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Первый старт сезона состоится 24 ноября в финской Руке. Финал Кубка мира пройдет с 16 по 18 марта в шведском Фалуне.
Олимпийский турнир стартует 10 февраля женским скиатлоном 7,5 км + 7,5 км, а завершится 25 февраля мужским масс-стартом на 50 км.
Кубок мира-2017/18
24-26 ноября, мини-тур, Рука, Финляндия
24 ноября – мужской и женский спринт, классический стиль,
25 ноября – 10 км, женщины, раздельный старт, классический стиль,
25 ноября – 15 км, мужчины, раздельный старт, классический стиль,
26 ноября – 10 км, женщины, преследование, свободный стиль,
26 ноября – 15 км мужчины, преследование, свободный стиль.
2-3 декабря, Лиллехаммер, Норвегия
2 декабря – мужской и женский спринт, классический стиль,
3 декабря – скиатлон, 7,5 км + 7,5 км, женщины,
3 декабря – скиатлон, 15 км + 15 км, мужчины.
9-10 декабря, Давос, Швейцария
9 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль,
10 декабря – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль,
10 декабря – 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль.
16-17 декабря, Тоблах, Италия
16 декабря – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль,
16 декабря – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль,
17 декабря – 10 км, преследование, женщины, свободный стиль,
17 декабря – 15 км, преследование, мужчины, свободный стиль.
"Тур де Ски"
30 декабря – 7 января, Ленцерхайде, Оберстдорф, Валь-ди-Фьемме
30 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль,
31 декабря – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль,
31 декабря – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль,
1 января – 10 км, преследование, женщины, свободный стиль,
1 января – 15 км, преследование, мужчины, свободный стиль,
3 января – мужской и женский спринт, классический стиль,
4 января – 10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль,
4 января – 15 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль,
6 января – 10 км, масс-старт, женщины, классический стиль,
6 января – 15 км, масс-старт, мужчины, классический стиль,
7 января – 9 км, гонка преследования, женщины, свободный стиль,
7 января – 9 км, гонка преследования, мужчины, свободный стиль.
Кубок мира-2017/18
13-14 января, Дрезден, Германия
13 января – мужской и женский спринт, свободный стиль,
14 января – мужской и женский командный спринт, свободный стиль.
20-21 января, Планица, Словения
20 января – мужской и женский спринт, классический стиль,
21 января – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль,
21 января – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль.
27-28 января, Зефельд, Австрия
27 января – мужской и женский спринт, свободный стиль,
28 января – 10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль,
28 января – 15 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль.
Олимпийские игры. Пхенчхан, Корея. (9 - 25 февраля)
10 февраля – скиатлон, 7,5 км + 7,5 км, женщины,
11 февраля – скиатлон, 15 км + 15 км, мужчины,
13 февраля – мужской и женский спринт, классический стиль,
15 февраля – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль,
16 февраля – 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль,
17 февраля – эстафета, женщины,
18 февраля – эстафета, мужчины,
21 февраля – мужской и женский командный спринт, свободный стиль,
24 февраля – 30 км, женщины, масс-старт, классический стиль,
25 февраля – 50 км, мужчины, масс-старт, классический стиль.
Кубок мира-2017/18
3-4 марта, Лахти, Финляндия
3 марта – мужской и женский спринт, свободный стиль,
4 марта – 10 км, женщины, раздельный старт, классический стиль,
4 марта – 15 км, мужчины, раздельный старт, классический стиль.
7 марта, Драммен, Норвегия
7 марта – мужской и женский спринт, классический стиль.
10-11 марта, Осло, Норвегия
10 марта – 50 км, мужчины, масс-старт, свободный стиль,
11 марта – 30 км, женщины, масс-старт, свободный стиль.
16-18 марта, финал Кубка мира, Фалун, Швеция
16 марта – мужской и женский спринт, свободный стиль,
17 марта – 10 км, масс-старт, женщины, классический стиль,
17 марта – 15 км, масс-старт, мужчины, классический стиль,
18 марта – 10 км, женщины, преследование, свободный стиль,
18 марта – 15 км, мужчины, преследование, свободный стиль.