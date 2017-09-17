Календарь лыжного сезона-2017/18. Старт - 24 ноября

Международная федерация лыжного спорта (FIS) на своем официальном сайте опубликовала календарь Кубка мира на сезон-2017/18, "Тур де Ски" а также турнир по лыжным гонкам на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Первый старт сезона состоится 24 ноября в финской Руке. Финал Кубка мира пройдет с 16 по 18 марта в шведском Фалуне.

Олимпийский турнир стартует 10 февраля женским скиатлоном 7,5 км + 7,5 км, а завершится 25 февраля мужским масс-стартом на 50 км.

Кубок мира-2017/18

24-26 ноября, мини-тур, Рука, Финляндия

24 ноября – мужской и женский спринт, классический стиль,

25 ноября – 10 км, женщины, раздельный старт, классический стиль,

25 ноября – 15 км, мужчины, раздельный старт, классический стиль,

26 ноября – 10 км, женщины, преследование, свободный стиль,

26 ноября – 15 км мужчины, преследование, свободный стиль.

2-3 декабря, Лиллехаммер, Норвегия

2 декабря – мужской и женский спринт, классический стиль,

3 декабря – скиатлон, 7,5 км + 7,5 км, женщины,

3 декабря – скиатлон, 15 км + 15 км, мужчины.

9-10 декабря, Давос, Швейцария

9 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль,

10 декабря – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль,

10 декабря – 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль.

16-17 декабря, Тоблах, Италия

16 декабря – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль,

16 декабря – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль,

17 декабря – 10 км, преследование, женщины, свободный стиль,

17 декабря – 15 км, преследование, мужчины, свободный стиль.

"Тур де Ски"

30 декабря – 7 января, Ленцерхайде, Оберстдорф, Валь-ди-Фьемме

30 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль,

31 декабря – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль,

31 декабря – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль,

1 января – 10 км, преследование, женщины, свободный стиль,

1 января – 15 км, преследование, мужчины, свободный стиль,

3 января – мужской и женский спринт, классический стиль,

4 января – 10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль,

4 января – 15 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль,

6 января – 10 км, масс-старт, женщины, классический стиль,

6 января – 15 км, масс-старт, мужчины, классический стиль,

7 января – 9 км, гонка преследования, женщины, свободный стиль,

7 января – 9 км, гонка преследования, мужчины, свободный стиль.

Кубок мира-2017/18

13-14 января, Дрезден, Германия

13 января – мужской и женский спринт, свободный стиль,

14 января – мужской и женский командный спринт, свободный стиль.

20-21 января, Планица, Словения

20 января – мужской и женский спринт, классический стиль,

21 января – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль,

21 января – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль.

27-28 января, Зефельд, Австрия

27 января – мужской и женский спринт, свободный стиль,

28 января – 10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль,

28 января – 15 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль.

Олимпийские игры. Пхенчхан, Корея. (9 - 25 февраля)

10 февраля – скиатлон, 7,5 км + 7,5 км, женщины,

11 февраля – скиатлон, 15 км + 15 км, мужчины,

13 февраля – мужской и женский спринт, классический стиль,

15 февраля – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль,

16 февраля – 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль,

17 февраля – эстафета, женщины,

18 февраля – эстафета, мужчины,

21 февраля – мужской и женский командный спринт, свободный стиль,

24 февраля – 30 км, женщины, масс-старт, классический стиль,

25 февраля – 50 км, мужчины, масс-старт, классический стиль.

Кубок мира-2017/18

3-4 марта, Лахти, Финляндия

3 марта – мужской и женский спринт, свободный стиль,

4 марта – 10 км, женщины, раздельный старт, классический стиль,

4 марта – 15 км, мужчины, раздельный старт, классический стиль.

7 марта, Драммен, Норвегия

7 марта – мужской и женский спринт, классический стиль.

10-11 марта, Осло, Норвегия

10 марта – 50 км, мужчины, масс-старт, свободный стиль,

11 марта – 30 км, женщины, масс-старт, свободный стиль.

16-18 марта, финал Кубка мира, Фалун, Швеция

16 марта – мужской и женский спринт, свободный стиль,

17 марта – 10 км, масс-старт, женщины, классический стиль,

17 марта – 15 км, масс-старт, мужчины, классический стиль,

18 марта – 10 км, женщины, преследование, свободный стиль,

18 марта – 15 км, мужчины, преследование, свободный стиль.