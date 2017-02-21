Елена Вяльбе: "Будем бороться за права отстраненных лыжников"

Президент Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что организация совместно с адвокатами продолжит бороться за права временно отстраненных российских лыжников.

Спортивный арбитражный суд (CAS) сегодня отклонил запрос российских лыжников Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой, Максима Вылегжанина, Александра Легкова и Евгения Белова на временную приостановку их отстранения от международных соревнований для возможности участвовать в чемпионате мира 2017 года в финском Лахти.

- По трем лыжникам - Вылегжанину, Петухову и Шаповаловой - у нас была подача апелляции по двум направлениям, - цитирует "Р-Спорт" Вяльбе. - По ним CAS отклонил первую часть – просьбу допустить к чемпионату мира в Лахти. Второй этап – снятие временной апелляции – будет рассматриваться в CAS позже. По Легкову и Белову отклонена уже просьба на снятие временного отстранения, но и в ситуации с ними также будем продолжать бороться за права ребят, адвокаты сейчас занимаются этим вопросом.