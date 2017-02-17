CAS вынесет решение по апелляции российских лыжников 20 или 21 февраля

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по апелляции российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой, Юлии Ивановой 20 или 21 февраля. Об этом сообщил на своей странице в Instagram Петухов. Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.

В настоящий момент на основании второй части доклада Макларена от соревнований под эгидой международных федераций временно отстранены лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Вылегжанин, Петухов, Шаповалова и Иванова, а также биатлонистка Екатерина Глазырина. Также на рассмотрении в МОК находятся дела завершивших карьеру биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

"До начала чемпионата мира в Лахти осталось всего 6 дней. Время неутомимо бежит, а ситуация так же накалена. Эти 5 дней будут решающими, есть надежда завтра состоится аппеляцию в суд. В понедельник или вторник будет решение. Уехал домой на 4 дня и снова туда, где будет зрелищно!", – написал Петухов.