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03:56 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Бах призвал принять решение по шести отстраненным российским лыжникам

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Глава МОК Томас Бах заявил, что ожидает быстрого решения ситуации с шестью отстраненными от соревнований российскими лыжниками. 

- Шесть российских спортсменов были отстранены, - приводит Inside the Games слова Баха. - По ним уже нужно принять решение. 

Напомним, в декабре 2016 года FIS временно отстранила Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от соревнований из-за того, что их фамилии попали в доклад Ричарда Макларена. Россияне подали апелляцию в CAS, который оставил в силе решение FIS до 31 октября 2017 года. Если до этого времени не будут доказаны случаи нарушения антидопингового законодательства, спортсмены смогут принять участие в соревнованиях.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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