Александр Легков: "Находиться в сборной и не работать наравне со всеми – неприемлемо"

Героем рубрики "Собеседники Елены ВАЙЦЕХОВСКОЙ" стал лидер сборной России Александр Легков. Он подчеркнул, что пока в отношении результатов дела у него складываются непросто.

– Каков ваш нынешний лыжный статус: вы продолжаете тренироваться серьезно, или же просто катаетесь для собственного удовольствия? - вопрос Легкову.

– Тренируюсь я всегда серьезно. Находиться в сборной команде и не работать наравне со всеми для меня неприемлемо. Может быть после Игр в Сочи не все пока получается так, как хотелось, но на это есть объективные причины. В процессе подготовки к той Олимпиаде мне пришлось столько всего сделать как в физическом, так и в психологическом, эмоциональном плане, что после всего пережитого наверное не мог не наступить спад. Я не жалуюсь, не хочу сказать, что мне нужна какая-то разгрузка, или что не могу настроиться на серьезные результаты и новые победы, но складывается все пока в этом отношении не очень для меня просто.

– Но вы продолжаете держать эти результаты в голове и мечтать о них?

– Как любой спортсмен моего уровня.

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