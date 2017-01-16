Адвокат: "В отношении Легкова в докладе Макларена десять ошибок"

Адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн заявил, что причины отстранять российских спортсменов были недостаточны и незаконны. Напомним, что 23 декабря на основании данных доклада Макларена FIS отстранила от международных соревнований 6 спортсменов сборной России, участвовавших в Играх-2014. Позже стало известно, что Легков может быть оправдан из-за ошибок, допущенных в докладе.

– Белов упоминается в качестве участника двух соревнований, в которых он на самом деле не состязался, – приводит RT слова Вишеманна. – По поводу Легкова найдены десять ошибок в разных списках. Причины отстранять их недостаточны и незаконны.