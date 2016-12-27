16:18 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

FIS отстранила Легкова, Вылегжанина и Белова от "Тур де Ски"

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила российских лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина и Евгения Белова по результатам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Таким образом перечисленные спортсмены пропустят лыжную многодневку "Тур де Ски", который стартует 31 декабря.

– Да, к сожалению, Легков, Вылегжанин и Белов не попали в состав по причине временного отстранения от соревнований под эгидой FIS, – цитирует "Р-Спорт" президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cross_country/20161227/1114319627.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Искремас

Эрмин: И кто побежит ?--------------- Устюгов.

16:46

ненавижу_Мойшу_Каца

Русских "зачморили" уже конкретно. Скорее бы уже Трамп порядок навел и разогнал эту камарилью)))

16:42

dv2205

может нам всем остальным бойкотировать в знак солидарности или слабо -- ведь когда придется извиняться за временное отстранение мы же еще и виноваты будем -- в нас плюют а мы только утираемся

16:35

Эрмин

И кто побежит ?

16:35

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ