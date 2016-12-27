FIS отстранила Легкова, Вылегжанина и Белова от "Тур де Ски"

Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила российских лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина и Евгения Белова по результатам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Таким образом перечисленные спортсмены пропустят лыжную многодневку "Тур де Ски", который стартует 31 декабря.

– Да, к сожалению, Легков, Вылегжанин и Белов не попали в состав по причине временного отстранения от соревнований под эгидой FIS, – цитирует "Р-Спорт" президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.