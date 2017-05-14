Адвокат Легкова и Белова: "Не уверен, что мог бы доверять ответам Родченкова"

Адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн подчеркнул, что на слушании их апелляции в CAS не будет возможности ознакомиться с показаниями бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Оба спортсмены были отстранены от соревнований на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Часть доклада основана на показаниях Родченкова.

– Доктор Родченков будет присутствовать на слушаниях как свидетель, хотя бы через "Скайп", например?

– Доктор Родченков находится под протекцией американской программы защиты свидетелей. Его местонахождение неизвестно, у нас не было возможности задать ему какие-либо вопросы даже в письменном виде или получить письменные ответы.

– Если бы такая возможность была, вам бы это помогло на слушаниях?

– Даже не знаю. Проблема в том, что, на мой взгляд, надежность Родченкова как свидетеля очень сомнительна. Конечно, у меня есть вопросы, которые я хотел бы ему задать. Но я не уверен, что смог бы доверять полученным ответам.

Слушание по делу Легкова, Белова, а также Максима Вылегжанина, Алексея Петухова и Евгении Шаповаловой состоятся 15 мая в Лозанне. (Наталья МАРЬЯНЧИК)