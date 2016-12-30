Вилли Шнайдер: "Если будет доказана вина скелетонистов – это будет катастрофой"

Бывший старший тренер сборной России немец Вилли Шнайдер считает, что если будет доказано, что российские скелетонисты применяли допинг, это будет катастрофой для спорта. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила четырех российских скелетонистов. Такое решение было принято в связи с расследованием МОК.

– Да, безусловно, это катастрофа, – приводит "Р-Спорт" слова Шнайдера. – Это большая катастрофа для всего нашего вида спорта. Я бы хотел, чтобы было расследование о допинге, у меня есть такая мечта, чтобы не только обвиняли Россию, но с той же энергичностью занимались контролем и всего остального мира. Программы расследований в других странах должны проходить с теми же усилиями, с какими сейчас хотят наказать Россию. Потому что другие страны позволяют допинг, позволяют использовать разные медикаменты, а это неправильно.