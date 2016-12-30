15:31 | СКЕЛЕТОН

Вилли Шнайдер: "Если будет доказана вина скелетонистов – это будет катастрофой"

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Бывший старший тренер сборной России немец Вилли Шнайдер считает, что если будет доказано, что российские скелетонисты применяли допинг, это будет катастрофой для спорта. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила четырех российских скелетонистов. Такое решение было принято в связи с расследованием МОК.

– Да, безусловно, это катастрофа, – приводит "Р-Спорт" слова Шнайдера. – Это большая катастрофа для всего нашего вида спорта. Я бы хотел, чтобы было расследование о допинге, у меня есть такая мечта, чтобы не только обвиняли Россию, но с той же энергичностью занимались контролем и всего остального мира. Программы расследований в других странах должны проходить с теми же усилиями, с какими сейчас хотят наказать Россию. Потому что другие страны позволяют допинг, позволяют использовать разные медикаменты, а это неправильно.

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Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
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http://rsport.ru/bobsleigh/20161230/1114431532.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Berkut-7

В санки что ли иньекции кололи ?)

15:46

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