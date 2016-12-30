Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила четырех российских скелетонистов, сообщает официальный сайт IBSF. Такое решение было принято в связи с расследованием МОК.

- IBSF была проинформирована МОК, что началось расследование по поводу возможных нарушений антидопинговых правил на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи, - говорится в сообщении организации. - IBSF в соответствии с антидопинговыми правилами временно отстранил четырех российских скелетонистов.

13 декабря Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) из-за допинговых обвинений в адрес России приняла решение перенести чемпионат мира-2017 из Сочи в другую страну. 22 декабря стало известно, что наша страна отказалась от проведения двух биатлонных стартов – юношеского и молодежного чемпионата мира-2017 в Острове и этапа Кубка мира-2016/17 в Тюмени, а также финалов Кубка мира по лыжному спорту в Тюмени и конькобежному спорту в Челябинске.