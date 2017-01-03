Федерация бобслея России подтвердила отстранение Третьякова, Никитиной, Потылицыной и Орловой

Олимпийский чемпион 2014 года по скелетону Александр Третьяков, бронзовый призер Игр Елена Никитина, а также Ольга Потылицына и Мария Орлова временно отстранены от соревнований по решению Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).
В соответствии с антидопинговыми правилами Третьяков, Никитина, Потылицына и Орлова отстранены от участия в соревнованиях до 19 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Федерации бобслея России Анну Макарову. Основанием для отстранения стало расследование МОК в отношении 28 россиян, якобы причастных к нарушению антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи.
Отметим, что IBSF объявила о решении отстранить четырех российских скелетонистов в пятницу, 30 декабря. В воскресенье, 1 января, Никитина заявила, что ей не приходили бумаги о временном отстранении.
Отстраненные скелетонисты лишены возможности выступить на двух ближайших этапах Кубка мира в немецких Альтенберге (6-7 января) и Винтерберге (14-15 января). После двух прошедших этапов Третьяков является лидером Кубка мира.
Напомним, что 13 декабря IBSF из-за допинговых обвинений в адрес России приняла решение перенести чемпионат мира-2017 из Сочи в другую страну.
Федерация бобслея России не согласна с решением IBSF
о дисквалификации российских скелетонистов //
Сергей Колпаков: "Третьяков и Никитина всегда быстро бегали,
смешно слушать такие обвинения"
dv2205
он же сильнее и мешает честной борьбе а потом извинятся
14:36