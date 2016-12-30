Сергей Колпаков: "Третьяков и Никитина всегда быстро бегали, смешно слушать такие обвинения"

Тренер сборной России по скелетону Сергей Колпаков уверен, что обвинения в адрес Александра Третьякова и Елены Никитиной являются необоснованными. Сегодня Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила четырех российских скелетонистов.

Такое решение было принято в связи с расследованием МОК по поводу возможного нарушения антидопинговых правил на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Напомним, национальная команда России на домашних Играх выступала в следующем составе:

мужчины – Никита Трегубов, Александр Третьяков, Сергей Чудинов;

женщины – Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Потылицына.

- Никитина и Потылицына отстранены? Я такой информацией не владею, начал Колпаков. - Похоже на очередной повод испортить настроение спортсменам, тренерам и ФБР.

- Но Федерация Бобслея России подтверждает эту информацию.

- Я с ними не связывался, поэтому точно ничего не знаю.

- Как отреагируют на такую информацию спортсмены?

- Они уже привыкли к этому. Разговоры же начались не сейчас, а с лета. Спортсмены к этому спокойно относятся, делают свою работу и все. Пытаются заставить их нервничать перед стартами, но им не привыкать. Постоянно кто-то что-то говорит или пишет. Узнавать такое неприятно.

- Что грозит нашим скелетонистам?

- Знаете, у наших ребят всегда брали пробы. И до, и после соревнований. Все было в порядке. И никаких вопросов не возникало. Это все началось после второго доклада Макларена. Так что понятно, откуда ноги растут. Чтобы говорить, чем это грозит, надо дождаться полной официальной информации. Но, конечно, это тормозит развитие спорта, плохо влияет на ребят, которые никогда нигде не были замечены и просто стремятся к высотам. Третьяков и Никита быстро бегали сразу с того момента, как начали заниматься спортом. Это произошло не вдруг в какой-то момент перед Олимпиадой. Это одаренные спортсмены. У Третьякова всегда был первый по скорости старт. У Никитиной тоже. Поэтому смешно все это слушать.

- Какова итоговая цель? Отстранить Россию от Игр-2018 в Пхенчхане?

- Постоянно говорят, что сначала были "летники", а теперь "зимники". Не знаю, к чему это все ведет. Не хочу думать об этом. Будем решать проблемы по мере поступления. Сейчас все переваривается и проверяется. (Ярослав СУСОВ)