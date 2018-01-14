Тренер сборной России надеется на успешное выступление в Пхенчхане

Главный тренер сборной России Андрей Максимов выразил надежду на успешное выступление его подопечных на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. На завершившемся сегодня чемпионате Европы россияне заняли третье место в медальном зачете (1 золото, 4 серебра, 3 бронзы).

- Если подводить общий итог, то где-то получилось, где-то нет, - цитирует "Р-Спорт" Максимова. - Конечно, первый финальный день был скомкан, у девушек не получилось на 1500 метров. Во второй день наверстали и поставили финальную точку в эстафете. У ребят тоже не получалось, мы были в лидерах, но в последний день в эстафете завоевали серебро, и это тоже неплохо. Чемпионат Европы – один из этапов подготовки к Олимпийским играм. Надеюсь, все у нас будет хорошо на Олимпиаде.

До Олимпиады нам предстоит только тактическая работа, физически у нас все нормально.