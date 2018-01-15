Софья Просвирнова: "В эстафете на чемпионате Европы допускали много ошибок"

Россиянка Софья Просвирнова отметила, что сборной непросто далась победа в эстафете на чемпионате Европы-2018. Женская сборная завоевала единственное российское золото на континентальном первенстве в Дрездене.

- Был достаточно сложный забег, так как мы изначально ехали третьими. Потом почувствовала, что у меня сорван конек, и мне было сложно от этого. Мы допускали очень много ошибок, мы будем стараться их исправлять, но мы выиграли, и это самое главное, - цитирует "Р-Спорт" Просвирнову.

- У нас были тактические ошибки, - добавила другая шорт-трекистка сборной России Эмина Малагич. – Допускали их во время смен, на обгонах. Надеюсь, что дальше все будет только лучше и мы все исправим.