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Семен Елистратов: "Ан сказал, чтобы я никому не показывал своих слез"

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Чемпион Европы Семен Елистратов рассказал, как после победы на турнире его поздравил соотечественник Виктор Ан. Также россиянин отметил, каким непростым для него получился минувший год. В воскресенье Елистратов завоевал золото чемпионата Европы в многоборье, который прошел в Турине.

– Витя подъехал меня поздравить и сказал, чтобы я своих слез никому не показывал, – цитирует "Р-Спорт" Елистратова. – А я просто не сдержался, я же человек, а не робот! 2016 год действительно оказался для меня непростым, было очень много неприятных событий, и мне потребовалось определенное время, чтобы вернуться. Я никому ничего не пытаюсь доказать или показать, я просто тихо иду к своей цели, шаг назад – два вперед.

Мои победы и поступки скажут сами за себя. Я до слез благодарен людям, которые мне помогали и помогают справляться с непростыми жизненными ситуациями, я просто не имею права их подвести. Всегда, выходя на старт, я сам себе говорю: до конца, Семен, у тебя не будет второго шанса, до конца.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/skating/20170116/1114993697.html

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