Ефременкова заняла 8-е место в забеге на 1000 метров, Ан - 9-е

В Шанхае состоялись забеги на 1000 метров у мужчин и женщин в рамках этапа Кубка мира. У женщин лучшей стала кореянка Чой Мин Чон, а у мужчин лучшее время показал Лю Шаоан из Венгрии.

Россиянка Екатерина Ефременкова заняла 8-е место, а ее соотечественники Виктор Ан и Денис Айрапетян 9-е и 10-е соответственно.

Шанхай (Китай)

Кубок мира

1 000 м

Женщины

1. Чой Мин Чон (Корея) - 1.33,335

2. Ким Чи Йо (Корея) - 1.33,647

3. Сан-Желе (Канада) - 1.33,750

4. В. Мальте (Канада) - 1.34,036

8. ЕФРЕМЕНКОВА (Россия) - 1.31,548 (финал В)

Мужчины

1. Лю Шаоан (Венгрия) - 1.27,428

2. Лим Кюн Вон (Корея) - 1.27,509

3. Хан Сон Су (Корея) - 1.27,664

4. Кноч (Венгрия) - 1.27,940

5. Сюй Хунчжи (Китай) - 1.28,102

9. АН (Россия) - 1.27,087 (финал В)

10. АЙРАПЕТЯН (Россия) - 1.27,615 (финал В)