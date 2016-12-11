Ефременкова заняла 8-е место в забеге на 1000 метров, Ан - 9-е

В Шанхае состоялись забеги на 1000 метров у мужчин и женщин в рамках этапа Кубка мира. У женщин лучшей стала кореянка Чой Мин Чон, а у мужчин лучшее время показал Лю Шаоан из Венгрии.
Россиянка Екатерина Ефременкова заняла 8-е место, а ее соотечественники Виктор Ан и Денис Айрапетян 9-е и 10-е соответственно.
Шанхай (Китай)
Кубок мира
1 000 м
Женщины
1. Чой Мин Чон (Корея) - 1.33,335
2. Ким Чи Йо (Корея) - 1.33,647
3. Сан-Желе (Канада) - 1.33,750
4. В. Мальте (Канада) - 1.34,036
8. ЕФРЕМЕНКОВА (Россия) - 1.31,548 (финал В)
Мужчины
1. Лю Шаоан (Венгрия) - 1.27,428
2. Лим Кюн Вон (Корея) - 1.27,509
3. Хан Сон Су (Корея) - 1.27,664
4. Кноч (Венгрия) - 1.27,940
5. Сюй Хунчжи (Китай) - 1.28,102
9. АН (Россия) - 1.27,087 (финал В)
10. АЙРАПЕТЯН (Россия) - 1.27,615 (финал В)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/shorttrack/worldcup/2016-2017/