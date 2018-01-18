Денис Айрапетян: "Чувствуешь себя спокойнее, когда в команде есть сильные спортсмены вроде Ана"

Россиянин Денис Айрапетян назвал своего партнера по сборной Виктора Ана очень сильным спортсменом. Также он подчеркнул, что в национальной команде царит дружеская атмосфера.

– Ан – сильный, опытный спортсмен, – цитирует ТАСС Айрапетяна. – В принципе на соревнованиях спокойнее, если есть в команде сильные спортсмены, которые опытнее тебя. Ты чувствуешь в психологическом плане какое-то спокойствие от этого.

У нас дружеское общение в команде, взаимная поддержка. Виктор и Семен Елистратов что-то подсказывают. Если мы бежим в эстафете, они подсказывают отдельные части, как лучше сделать, как нужно.

Напомним, Виктор Ан, Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Павел Ситников и Александр Шульгинов вошли в состав мужской сборной России по шорт-треку на зимние Олимпийские игры – 2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.