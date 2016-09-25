16:59 25 сентября | ШОРТ-ТРЕК

Ан выступит на стартовых этапах Кубка мира

0
0
0

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на два стартовых этапа Кубка мира. В заявку сборной вошел и шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: Виктор Ан, Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Руслан Захаров, Александр Шульгинов, Денис Айрапетян; Екатерина Константинова, Софья Просвирнова, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Татьяна Бородулина, Екатерина Ефременкова.

Первый этап пройдет с 4 по 6 ноября в канадском Калгари, второй - с 11 по 13 ноября в Солт-Лейк Сити (США).

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ