Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 17 мая.

ЗОЛОТО. "Спартак" – чемпион. Официально

"Спартак" в последнем домашнем матче сезона победил "Терек". А после красно-белых наградили руководители премьер-лиги и поздравила армия болельщиков. Смотрите на сайте "СЭ" подробнейшие репортажи наших корреспондентов с "Открытия Арены".

ИНТРИГА. Битва за Лигу чемпионов продолжится

ЦСКА и "Зенит" одержали синхронные победы над "Рубином" (2:0) и "Краснодаром" (1:0) соответственно. Таким образом, между красно-синими и сине-бело-голубыми сохраняется борьба за место в Лиге чемпионов-2016/17. За тур до конца чемпионата армейцы по-прежнему опережают зенитовцев на одно очко.

ЭКСКЛЮЗИВ. Массимо Каррера: "Поговорю с Романцевым, когда он выучит итальянский"

Гостем редакции "СЭ" стал итальянский тренер, под руководством которого "Спартак" выиграл чемпионат России. В течение полутора часов Массимо Каррера отвечал на вопросы журналистов отдела футбола. Обязательно к просмотру и прочтению! У красно-белых новый герой.

ПРОБЛЕМЫ. Как Россия уезжала из Кельна

Со сборной России сегодня случился конфуз. Наша национальная команда переезжала из Кельна в Париж на четвертьфинальный матч чемпионата мира с Чехией. Но она из-за поломки поезда застряла на вокзале в Германии. Организаторы не растерялись и накормили российских хоккеистов мороженым. Как прошел день сборной на вокзале – в необычном репортаже спецкор "СЭ" Игоря ЕРОНКО.

ДУБЛЕРЫ. Лев не привезет в Россию многих своих звезд

Сборная Германии определилась с составом на Кубок конфедераций-2017, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Удивительно, но главный тренер бундестим Йоахим Лев не везет в Россию главных звезд своей команды. Во многом на турнире будет играть перспективная молодежь.

ТЕСТ "СЭ". А вы бы взяли на КК-2017 Кокорина, Мамаева и Шатова?

На днях главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил список из 30 футболистов, которые будут готовиться к Кубку конфедераций-2017. В нем не оказалось ряда звездных по российским меркам футболистов. А кого бы взяли вы на месте Черчесова?

БИАТЛОН. Театр абсурда в штабе сборной

Сергей Коновалов неожиданно назначен старшим тренером национальной женской команды в олимпийском сезоне, а Владимиру Королькевичу, которого прочили на эту должность, в последний момент указали на дверь. Обозреватель "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК комментирует абсурдную ситуацию.