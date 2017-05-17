Тест "СЭ". А вы бы взяли на Кубок конфедераций-2017 Кокорина, Мамаева и Шатова?

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Последний Легион
Этих только в стройбат, снег чистить )))))
19:32
Генри Морган
А где сам тест? Если речь об этой тройке идёт, то поступил бы следующим образом. Речь же пока идёт о расширенном составе. А не о конечной заявке. Но, надо почитать ещё про дедлайн для Г.Т. сборных КК-2017 на сайте FIFA (когда собственно, последний срок заявки состава).
Кокорина не взял бы ни при каких условиях. Форму давно растерял. И сможет ли он выйти на свой уровень (2012/2013) на сборах - неизвестно. Скорее нет, чем да. Соответственно, большие риски.
Мамаева имело бы смысл посмотреть в расширенном списке. Плохо, что у команды всего два товарищеских матча перед турниром.Надо бы четыре.
А Шатова надо брать в любом случае. Как раз Шатов - это тот парень, который сделает всё, чтобы достойно и надёжно отыграть на своём участке поля. Не то, чтобы я уверен в Шатове, просто я его так воспринимаю.
ИМХО, Шатов один из немногих наших футболистов, к которым подходит определение - профессионал.
А про расширенный список можно подумать ещё. Тем более, что Согаз ещё не закончился. Есть два тура - сегодня и 21 мая.
19:21
loko 1302
этих точно не взял бы
19:13
howard
Взял бы ребят из "Томи", несколько опытных и не заносчивых футболистов, ну и Валерия Петракова и вперед.
19:00
Последний Легион
Этих только в стройбат, снег чистить )))))
19:32
Генри Морган
А где сам тест? Если речь об этой тройке идёт, то поступил бы следующим образом. Речь же пока идёт о расширенном составе. А не о конечной заявке. Но, надо почитать ещё про дедлайн для Г.Т. сборных КК-2017 на сайте FIFA (когда собственно, последний срок заявки состава). Кокорина не взял бы ни при каких условиях. Форму давно растерял. И сможет ли он выйти на свой уровень (2012/2013) на сборах - неизвестно. Скорее нет, чем да. Соответственно, большие риски. Мамаева имело бы смысл посмотреть в расширенном списке. Плохо, что у команды всего два товарищеских матча перед турниром.Надо бы четыре. А Шатова надо брать в любом случае. Как раз Шатов - это тот парень, который сделает всё, чтобы достойно и надёжно отыграть на своём участке поля. Не то, чтобы я уверен в Шатове, просто я его так воспринимаю. ИМХО, Шатов один из немногих наших футболистов, к которым подходит определение - профессионал. А про расширенный список можно подумать ещё. Тем более, что Согаз ещё не закончился. Есть два тура - сегодня и 21 мая.
19:21
loko 1302
этих точно не взял бы
19:13
howard
Взял бы ребят из "Томи", несколько опытных и не заносчивых футболистов, ну и Валерия Петракова и вперед.
19:00