18:45 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Тест "СЭ". А вы бы взяли на Кубок конфедераций-2017 Кокорина, Мамаева и Шатова?

А каким состав сборной видите вы? Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
А каким состав сборной видите вы? Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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На днях главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил список из 30 футболистов, которые будут готовиться к Кубку конфедераций-2017. В нем не оказалось ряда звездных по российским меркам футболистов. А кого бы взяли вы на месте Черчесова?
 
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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Последний Легион

Этих только в стройбат, снег чистить )))))

19:32

Генри Морган

А где сам тест? Если речь об этой тройке идёт, то поступил бы следующим образом. Речь же пока идёт о расширенном составе. А не о конечной заявке. Но, надо почитать ещё про дедлайн для Г.Т. сборных КК-2017 на сайте FIFA (когда собственно, последний срок заявки состава). Кокорина не взял бы ни при каких условиях. Форму давно растерял. И сможет ли он выйти на свой уровень (2012/2013) на сборах - неизвестно. Скорее нет, чем да. Соответственно, большие риски. Мамаева имело бы смысл посмотреть в расширенном списке. Плохо, что у команды всего два товарищеских матча перед турниром.Надо бы четыре. А Шатова надо брать в любом случае. Как раз Шатов - это тот парень, который сделает всё, чтобы достойно и надёжно отыграть на своём участке поля. Не то, чтобы я уверен в Шатове, просто я его так воспринимаю. ИМХО, Шатов один из немногих наших футболистов, к которым подходит определение - профессионал. А про расширенный список можно подумать ещё. Тем более, что Согаз ещё не закончился. Есть два тура - сегодня и 21 мая.

19:21

loko 1302

этих точно не взял бы

19:13

howard

Взял бы ребят из "Томи", несколько опытных и не заносчивых футболистов, ну и Валерия Петракова и вперед.

19:00