21:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гол Витинью принес ЦСКА победу над "Рубином"

Команда Виктора ГОНЧАРЕНКО осталась на втором месте. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Команда Виктора ГОНЧАРЕНКО осталась на втором месте. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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ЦСКА на выезде одолел "Рубин" (2:0) в матче 29-го тура чемпионата России. По голу забили Витинью и Алан Дзагоев. К тому времени хозяева уже остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Мийо Цакташ.

Отметим, что Дзагоев вышел на замену во втором тайме. Для полузащитника игра стала первой в мае – он получил травму в матче 25-го тура против "Локомотива" (4:0) и пропустил три поединка.

Этот успех позволил ЦСКА сохранить второе место в турнирной таблице. В заключительном туре красно-синие встретятся с "Анжи" – поединок состоится 21 мая. "Рубин" остался на девятой строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

29-й тур

"Рубин" (Казань) – ЦСКА – 0:2 (0:0)

Голы: Витинью, 72 - штрафной (0:1). Дзагоев, 90+3 (0:2).

"Рубин": Рыжиков, Серхио Санчес, Камболов, Самбрано, Кузьмин (Сонг, 55), М`Вила, Цакташ, Ткачук, Канунников, Жонатас (Ахметов, 87), Рочина (Махатадзе, 65).

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, Березуцкий (Дзагоев, 57), Мариу Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Щенников (Миланов, 71), Витинью, Чалов (Тошич, 90+1).

Удаление: Цакташ, 49 (грубая игра).

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Стипиди (Краснодар), Колосков (Уфа).

17 мая. Казань. Стадион "Казань Арена".

Трансляция матча "Рубин" – ЦСКА

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Besedin Dmitry

ЦСКА всегда будет первым!

21:40

DAVI SVININU!

Молодцы! Всех с победой! ЦВБП!

21:34

resifi

Всех армейцев с победой!!!! Игоря Акинфеева с 262-м сухим матчем!!!

21:34

Электросталец

ну и славно!

21:33

Thomas_Boy_

Молодцы. КБ-брацтво довольно.

21:32

marksan

Привет Масалитину от Витиньо! Он, конечно, не Неймар, но своё дело знает! А ведь ты, Валера. тоже Роналдо не был! Армейцев всех с победой!

21:31

Mark Krass

Без ГВК не обошлось)) Всех с победой!

21:28

Slim Taller

Поздравляю армейцев с победой! Выиграли тяжелейший матч.Рубин явно был заинтересован не проиграть.

21:27

foreverCSKAforever

С победой, красно-синие!!! Игоря с обновлением рекорда!!!

21:26