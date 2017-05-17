Гол Витинью принес ЦСКА победу над "Рубином"

ЦСКА на выезде одолел "Рубин" (2:0) в матче 29-го тура чемпионата России. По голу забили Витинью и Алан Дзагоев. К тому времени хозяева уже остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Мийо Цакташ.

Отметим, что Дзагоев вышел на замену во втором тайме. Для полузащитника игра стала первой в мае – он получил травму в матче 25-го тура против "Локомотива" (4:0) и пропустил три поединка.

Этот успех позволил ЦСКА сохранить второе место в турнирной таблице. В заключительном туре красно-синие встретятся с "Анжи" – поединок состоится 21 мая. "Рубин" остался на девятой строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

29-й тур

"Рубин" (Казань) – ЦСКА – 0:2 (0:0)

Голы: Витинью, 72 - штрафной (0:1). Дзагоев, 90+3 (0:2).

"Рубин": Рыжиков, Серхио Санчес, Камболов, Самбрано, Кузьмин (Сонг, 55), М`Вила, Цакташ, Ткачук, Канунников, Жонатас (Ахметов, 87), Рочина (Махатадзе, 65).

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, Березуцкий (Дзагоев, 57), Мариу Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Щенников (Миланов, 71), Витинью, Чалов (Тошич, 90+1).

Удаление: Цакташ, 49 (грубая игра).

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Стипиди (Краснодар), Колосков (Уфа).

17 мая. Казань. Стадион "Казань Арена".

Трансляция матча "Рубин" – ЦСКА