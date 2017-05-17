Гол Витинью принес ЦСКА победу над "Рубином"

ЦСКА на выезде одолел "Рубин" (2:0) в матче 29-го тура чемпионата России. По голу забили Витинью и Алан Дзагоев. К тому времени хозяева уже остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Мийо Цакташ.
Отметим, что Дзагоев вышел на замену во втором тайме. Для полузащитника игра стала первой в мае – он получил травму в матче 25-го тура против "Локомотива" (4:0) и пропустил три поединка.
Этот успех позволил ЦСКА сохранить второе место в турнирной таблице. В заключительном туре красно-синие встретятся с "Анжи" – поединок состоится 21 мая. "Рубин" остался на девятой строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
29-й тур
"Рубин" (Казань) – ЦСКА – 0:2 (0:0)
Голы: Витинью, 72 - штрафной (0:1). Дзагоев, 90+3 (0:2).
"Рубин": Рыжиков, Серхио Санчес, Камболов, Самбрано, Кузьмин (Сонг, 55), М`Вила, Цакташ, Ткачук, Канунников, Жонатас (Ахметов, 87), Рочина (Махатадзе, 65).
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, Березуцкий (Дзагоев, 57), Мариу Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Щенников (Миланов, 71), Витинью, Чалов (Тошич, 90+1).
Удаление: Цакташ, 49 (грубая игра).
Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Стипиди (Краснодар), Колосков (Уфа).
17 мая. Казань. Стадион "Казань Арена".
Besedin Dmitry
ЦСКА всегда будет первым!
21:40
DAVI SVININU!
Молодцы! Всех с победой! ЦВБП!
21:34
resifi
Всех армейцев с победой!!!! Игоря Акинфеева с 262-м сухим матчем!!!
21:34
Электросталец
ну и славно!
21:33
Thomas_Boy_
Молодцы. КБ-брацтво довольно.
21:32
marksan
Привет Масалитину от Витиньо! Он, конечно, не Неймар, но своё дело знает! А ведь ты, Валера. тоже Роналдо не был! Армейцев всех с победой!
21:31
Mark Krass
Без ГВК не обошлось)) Всех с победой!
21:28
Slim Taller
Поздравляю армейцев с победой! Выиграли тяжелейший матч.Рубин явно был заинтересован не проиграть.
21:27
foreverCSKAforever
С победой, красно-синие!!! Игоря с обновлением рекорда!!!
21:26