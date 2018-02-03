Юсков и Кулижников рискуют не поехать на Олимпиаду, "Спартак" вновь не смог выиграть

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 3 февраля.

ОЛИМПИАДА. Без Юскова, но с Легковым? Что решили МОК и суд

В субботу появились подвижки в делах российских атлетов, пытающихся попасть на Олимпиаду в Пхенчхан.

ПОРАЖЕНИЕ. "Спартак" не выиграл в четвертом матче в 2018 году

"Спартак" на сборе в Испании проиграл "Хэбэй Чайна Форчун" (1:2). У красно-белых отличился Зе Луиш, в составе китайской команды отличились Эрнанес и Жервинью.

ДЕБЮТ. Одно касание за 19 минут. Как Дзюба дебютировал за "Арсенал"

Тульский "Арсенал" в контрольном матче на сборе в Турции уступил шестикратному чемпиону Болгарии "Лудогорцу" (0:1). Главный тренер туляков Миодраг Божович впервые выпустил на поле арендованных у "Зенита" Ивана Новосельцева и Артема Дзюбу. "СЭ" рассказывает, как проявили себя те, кто не подошел Роберто Манчини.

ИНТЕРВЬЮ. Жоаузинью: "В марте иду на выборы. За кого проголосую – не скажу"

Легенда "Краснодара", гражданин России и просто скромный парень дал доброе интервью "СЭ".

ЭКСКЛЮЗИВ. ИГОРЬ ГАМУЛА: "ДЗЮБА ТОЧНО НЕ БУДЕТ ЛИШНИМ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА"

Известный тренер – о Дзюбе в Туле и Олимпиаде в Корее.

НАШИ В АМЕРИКЕ. Русский праздник в Питтсбурге: Малкин, Овечкин, Кузнецов и Орлов забросили шесть шайб на четверых

В самой яркой игре субботы "Питтсбург", в составе которого четырьмя очками отметился Евгений Малкин, победил "Вашингтон" (7:4), несмотря на дубль лидера "Кэпиталз" Александра Овечкина.

РАССЛЕДОВАНИЕ. Суперконтракт Мозякина. Полмиллиарда за верность

Форвард магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин продлил контракт с клубом – до конца сезона-2019/20. "СЭ" раскрывает подробности нового соглашения нападающего "Магнитки" и олимпийской сборной России.