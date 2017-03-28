Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 28 марта.

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ВЕРНУЛИСЬ! Волевая ничья Черчесова

Сборная России сыграла вничью с Бельгией в контрольном матче в Сочи – 3:3. Открыв счет и уступая после первого тайма в два мяча, команда Станислава Черчесова сумела отыграться после позднего гола Александра Бухарова.

ОЦЕНКА. 7,0 – Бухарову за спасение

"СЭ" детально разобрал матч в Сочи. Кто был лучшим на "Фиште" и почему – в нашем материале.

ТРАВМА. Артем Дзюба: "Операция не нужна, но проблему надо решать"

"Дзюба рискует своей карьерой, играя сейчас с теми проблемами, которые есть", – сообщил экс-капитан сборной Роман Широков. Все ли так серьезно – отвечает сам форвард национальной команды и "Зенита".

СОКРАЩЕНИЕ. Чем КХЛ не угодили "Югра" и "Кузня"?

Как стало известно "СЭ", новокузнецкий "Металлург" и "Югра" могут покинуть КХЛ вслед за хорватским "Медвешчаком". По данным "СЭ", уже сейчас разрабатываются варианты календаря, который учитывает лишь 26 участников турнира. Объясняем, почему решение об исключении двух сибирских клубов может стать огромной ошибкой для лиги.

НАЗНАЧЕНИЕ. Игорь Захаркин: "Мне не нужно никому ничего доказывать"

Игорь Захаркин назван новым главным тренером одного из "проблемных" клубов, "Югры". После назначения специалист дал интервью "СЭ".

ЭКСПЕРТ. Майк Кинэн: "Нынешний СКА вышел бы в плей-офф НХЛ"

На прошлой неделе канадский тренер вернулся в КХЛ, подписав контракт с китайским "Куньлунем". В понедельник легендарный специалист дал "СЭ" первое интервью после назначения. Оно совпало с третьей победой СКА над "Локомотивом" в главной серии Западной конференции, в которой "героем" стала прилетевшая на лед бутылка наставника ярославцев Алексея Кудашова.

НА СТАРТ! Медведева и все остальные

В среду в Хельсинки стартует чемпионат мира по фигурному катанию, на котором мы ждем золота от Евгении Медведевой, а также медалей в соревнованиях пар и в танцах. Обозреватель "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ – об основных интригах главного турнира сезона.

ЦИТАТЫ. Когда вернется Слуцкий?

В эфире программы "Английский акцент" экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий сделал ряд любопытных заявлений. "СЭ" приводит самые интересные из них.

МНЕНИЕ. Роман Широков: "Поколение убил не лимит. Качество футболистов упало по другой причине"

Бывший капитан сборной России провел в Сочи мастер-класс. А после оценил то, что происходит с национальной командой сейчас.

НАКАЗАНИЕ. По губам! За что на самом деле наказали Месси

Шансы сборной Аргентины приехать на чемпионат мира в Россию резко сократились: один из лучших игроков мира Лионель Месси дисквалифицирован на четыре матча отборочного турнира. Решение шокировало спортивную общественность по обе стороны Атлантики и не только по той причине, что это Месси.