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Артем Дзюба: "Операция не нужна, но проблему надо решать"

Артем ДЗЮБА. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ" 20 марта. Краснодар. Артем ДЗЮБА прилетел на сбор с национальной команды, но тем же вечером покинул ее расположение и уехал в Москву на новое обследование. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Артем ДЗЮБА. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба прокомментировал высказывание бывшего капитана национальной команды Романа Широкова о своем здоровье. 28-летний форвард пропускает контрольные матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией из-за проблем со здоровьем. Напомним, что Дзюба был вызван главным тренером Станиславом Черчесовым на сбор команды, но после первого дня тренировок покинул расположение сборной.

 
Артем ДЗЮБА.Что ни вызов, то травма. Почему Дзюба не играет за сборную?

– Сегодня провел тренировку в общей группе, работаю аккуратно, – отметил Дзюба.

– Роман Широков сказал: "Дзюба действительно рискует своей карьерой, играя сейчас с теми проблемами, которые есть". Все так серьезно?

– Операция не нужна. Если бы это было необходимо, то сделал бы ее.

– Никакой угрозы карьеры нет?

– Она есть всегда, когда речь идет о колене. Я стараюсь смотреть оптимистично, делаю все необходимое. Держим все под контролем, но проблемы надо решать.

– Что говорят врачи?

– Не хочу обсуждать эту тему. Это наше внутреннее дело. Все идет своим чередом, я работаю, нахожусь под контролем доктора.

– Наверняка обидно, что пропускаете матчи сборной России?

– Отношусь к этому философски. Раз так случилось, значит, так должно было быть.

– Как относитесь к высказываниям о том, что перед играми национальной команды многие футболисты травмируются?

– Спокойно воспринимаю это. К сожалению, вокруг нашего футбола стало много негатива. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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fireman32

Проблема Дзюбы в голове.

14:13

alex-ls

Наверняка после перерыва на сборные выйдет в первом матче за Зенит и еще полностью отыграет. Травма только для сборной, там денег не платят

14:10

Jean4

Проблема решается увеличением оклада на 300к зелени?

14:05

баламошка

Нужна операция на мозг.

14:01

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