В Россию едут Шарапова и Месси! И "бомба" от Алешина

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 13 октября.

ДОЖДАЛИСЬ. Сборная России сыграет с Аргентиной и Испанией

Стали известны соперники сборной России по двум ближайшим контрольным матчам, сообщает сайт РФС. 11 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют с Аргентиной, 14 ноября – с Испанией. Обе встречи состоятся в России. Стоит отметить, что этими играми с участниками чемпионата мира-2018 сборная России завершит программу контрольных матчей в 2017 году.

БОМБА! Виталий Мутко: "Участие Месси в матче с Россией – одно из условий контракта"

Глава РФС Виталий Мутко в интервью "СЭ" заявил, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси примет участие в контрольном матче с Россией, который состоится 11 ноября.

РАЗГОВОР ПО ПЯТНИЦАМ. Владимир Алешин: "Смотрел, как сплавляют "Торпедо", – и плакал"

Героем рубрики "Разговор по пятницам" стал бывший хозяин стадиона "Лужники" и футбольного клуба "Торпедо" Владимир Алешин. Рассказ о крахе легендарного клуба от одного из самых осведомленных футбольных функционеров.

СЕНСАЦИЯ. Сдавало ли "Торпедо" игру? О чем говорит Алешин

Итак, бывший владелец "Торпедо" Владимир Алешин в "Разговоре по пятницам" рассказал о причинах вылета команды во второй дивизион в ноябре 2008 года. Разбираемся в скандальном матче, по итогам которого в ноябре 2008-го "Торпедо" отправилось во второй дивизион.

ИНСАЙД. 1,5 миллиарда на 16 клубов. Сколько РФПЛ может заработать на новом ТВ-контракте

На состоявшемся еще на прошлой неделе заседании правления РФПЛ был обсужден вопрос с видеоповторами – по сути, техническая революция в российском футболе произошла. Видеоповторам быть! Но обсуждали и еще один важный вопрос – реализация ТВ прав. Прежний контракт лиги с "НТВ-Плюс" (входит в один медиахолдинг с "Матч ТВ") был подписан перед сезоном-2015/16 на три года. Таким образом, по окончании текущего чемпионата договор истекает. Инсайды "СЭ" о новом договоре премьер-лиги с ТВ-вещателем.

ЗАКРЫТЫЙ КЛУБ. Опубликованы критерии отбора на Олимпиаду

Союз биатлонистов России обнародовал критерии отбора команды на этапы Кубка мира и Олимпийские игры. Попасть в сборную для человека не из обоймы главной команды будет практически невозможно.

ВАУ! Шарапова сыграет в Москве. Десять лет спустя

Сегодня стало известно, что Мария Шарапова впервые за 10 лет – с 2007 года – примет участие в "ВТБ Кубке Кремля". Экс-первая ракета мира получила wild card от организаторов турнира.

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