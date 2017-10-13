18:50 | Футбол — Сборная России

Виталий Мутко: "Участие Месси в матче с Россией – одно из условий контракта"

Виталий МУТКО (справа) и главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Виталий МУТКО (справа) и главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Глава РФС Виталий Мутко в интервью "СЭ" заявил, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси примет участие в контрольном матче с Россией, который состоится 11 ноября.

– Аргентина ассоциируется с фигурой Лионеля Месси. Есть ли договоренность с аргентинской стороной, что они к нам приедут сильнейшим составом со своей главной звездой?

– Да, это одно из условий контракта.

– То есть Месси точно приедет в Россию?

– Да, в этом есть уверенность. (Максим МАКСИМОВ)

Полностью интервью Виталия Мутко – в ближайшее время в "СЭ".

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (5)
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ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

ЭТО ***утло ещё будет леониду условия ставить????

19:31

Букер

Вангую, Месси получит микро травму перед товарняками. А за клуб сыграет.

19:27

Бней Иегуда

Почему он не озвучивает суммы, за которые Испания и Аргентина согласилась сыграть с пешеходами?))

19:26

serzheo

Куда он денется, холуй продажный? Еще лям киньте ему, он цыганочку с выходом исполнит на красной площади)))

19:14

механик39

Нужно заплатить Месси 1 миллиард долларов и тогда будет все окей .

19:10