Виталий Мутко: "Участие Месси в матче с Россией – одно из условий контракта"

Глава РФС Виталий Мутко в интервью "СЭ" заявил, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси примет участие в контрольном матче с Россией, который состоится 11 ноября.
– Аргентина ассоциируется с фигурой Лионеля Месси. Есть ли договоренность с аргентинской стороной, что они к нам приедут сильнейшим составом со своей главной звездой?
– Да, это одно из условий контракта.
– То есть Месси точно приедет в Россию?
– Да, в этом есть уверенность. (Максим МАКСИМОВ)
Полностью интервью Виталия Мутко – в ближайшее время в "СЭ".
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
ЭТО ***утло ещё будет леониду условия ставить????
19:31
Букер
Вангую, Месси получит микро травму перед товарняками. А за клуб сыграет.
19:27
Бней Иегуда
Почему он не озвучивает суммы, за которые Испания и Аргентина согласилась сыграть с пешеходами?))
19:26
serzheo
Куда он денется, холуй продажный? Еще лям киньте ему, он цыганочку с выходом исполнит на красной площади)))
19:14
механик39
Нужно заплатить Месси 1 миллиард долларов и тогда будет все окей .
19:10