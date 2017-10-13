Виталий Мутко: "Участие Месси в матче с Россией – одно из условий контракта"

Глава РФС Виталий Мутко в интервью "СЭ" заявил, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси примет участие в контрольном матче с Россией, который состоится 11 ноября.

– Аргентина ассоциируется с фигурой Лионеля Месси. Есть ли договоренность с аргентинской стороной, что они к нам приедут сильнейшим составом со своей главной звездой?

– Да, это одно из условий контракта.

– То есть Месси точно приедет в Россию?

– Да, в этом есть уверенность. (Максим МАКСИМОВ)

Полностью интервью Виталия Мутко – в ближайшее время в "СЭ".