17:05 | Футбол — Сборная России

Сборная России сыграет с Аргентиной и Испанией

12 августа 2009 года. Москва. Россия - Аргентина - 2:3. В прошлый раз Лионель Месси с россиянами во главе с Андреем АРШАВИНЫМ не сыграл, приехав в Москву с повреждением. Выйдет ли он на поле 11 ноября? Фото Александр ВИЛЬФ
12 августа 2009 года. Москва. Россия - Аргентина - 2:3. В прошлый раз Лионель Месси с россиянами во главе с Андреем АРШАВИНЫМ не сыграл, приехав в Москву с повреждением. Выйдет ли он на поле 11 ноября? Фото Александр ВИЛЬФ
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Стали известны соперники сборной России по двум ближайшим контрольным матчам, сообщает сайт РФС.

11 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют с Аргентиной, 14 ноября – с Испанией. Обе встречи состоятся в России. О местах проведения и времени начала матчей РФС проинформирует дополнительно.

Стоит отметить, что этими играми с участниками чемпионата мира-2018 сборная России завершит программу контрольных матчей в 2017 году.

Напомним, в октябре 2016 года глава РФС Виталий Мутко выразил надежду, что в первом матче в истории обновленных Лужников в ноябре сборная России примет Аргентину или Бразилию. При этом Королевская испанская футбольная федерация объявила, что сыграет 14 ноября в Санкт-Петербурге. 

Виталий Мутко: "Месси сыграет с Россией" 

12 августа 2009 года. Москва. Россия - Аргентина - 2:3. Гол Романа ПАВЛЮЧЕНКО (№9).

 

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/87791.html

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (25)
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самарец

не понимаю комментариев "вот и увидим истинную силу нашей сборной " А что? у кого то ещё есть сомнения по поводу нашей сборной ?? ну если только святой Мельдоний нам поможет

18:02

Бней Иегуда

Два вечера смеха обеспечены!))

18:00

Andrewxyz

Конец сбродной.

17:40

Thomas_Boy_

Как можно играть в Питере? Там крыша не закрывается и поле того и гляди выкатится не в том направлении.

17:39

Островзаячий

serzheo : Ну вот это уже интересно. Это будут две последние игры Черчесова у руля сборной...17:12______Прощальная гастроль артиста!

17:36

ЮКИ

с третьими составами?

17:32

Алексей Д.

Серёжа, после позорища с Новой Зеландией, остаётся лишь сожалеть, что 19 июня матч уже никуда не перенести. Но уж товарняк с Испанией, то точно на вашем огороде играться не будет. Стыдно ж будет приличных игроков на песок выпускать

17:31

либеральный буддист

Главное, чтобы все опять не свелось к согласованным пиар-голам для конкретных персонажей на фоне полной игровой беспомощности из-за отсутствия технических навыков у большинства сборников.

17:29

Алексей Д.

rusfed 2.0 Поздняя осень - как минимум одна игра по логике должна достаться Краснодару. По другой, привычной, логике, вторая игра достанется Баклан-Арене ============== Звали Аргентину, чтобы открыть Лужники, а сыграем в Краснодаре, логично, да

17:28

Sergey_msk

Все уже решено! Аргентина - Москва (открытие Лужников). Испания - Питер

17:27

serzheo

Конечно Краснодар и Питер. Не в Москве же играть в такую погоду. Москва пусть копит на крышу хотя бы одного стадиона, а то солидных гостей в дом стыдно пригласить.

17:27

Drek

serzheo Ну вот это уже интересно. Это будут две последние игры Черчесова у руля сборной... --------------------------------------------------------------------- Совсем необязательно, что будет так.Просто здесь все будет ОЧЕНЬ наглядно виден и реальный уровень наших игроков и конечно же работы тренерского штаба.Даже учитывая не совсем серьёзную мотивацию и не максимальные скорости на которых будут играть наши соперники.Даже участие Месси совсем не обязательно.

17:24

Shumer

Вторые составы приедут?

17:24

Очень плохой мальчик

Месси не приедет,99%.Зачем??

17:23

Тот самый Зануда

EVIL915====Да ладно!Если уж с бельгийцами удалось добазариться,то почему бы и с этими не сторговаться?

17:22

rusfed 2.0

Поздняя осень - как минимум одна игра по логике должна достаться Краснодару. По другой, привычной, логике, вторая игра достанется Баклан-Арене

17:18

ЗЗ+

Первый матч в Грозном, второй в Махачкале? :)))

17:17

Drek

Вот в матчах с такими соперниками, даже без их особой мотивации, а просто на фоне их класса можно реально будет оценить нашу сборную и работу тренерского штаба на данный период времени

17:17

shpasic

тульская Аргентина и самарская Испания! это будут забойные матчи!

17:17

EVIL915

РФС, к Новому году, решил подарок болелам сделать - два разгрома, даж щепок не останется!

17:14

serzheo

Ну вот это уже интересно. Это будут две последние игры Черчесова у руля сборной...

17:12

absentRUneta

Если в Нижнем с Аргентиной, то я за любые деньги пойду

17:12

Одержимый

Ну наконец-то) Главное, чтобы Аргентина и Испания в курсе были)

17:11

martys

Очко за счастье будет

17:10

Ugine

Однако!

17:10