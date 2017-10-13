Сборная России сыграет с Аргентиной и Испанией

Стали известны соперники сборной России по двум ближайшим контрольным матчам, сообщает сайт РФС.
11 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют с Аргентиной, 14 ноября – с Испанией. Обе встречи состоятся в России. О местах проведения и времени начала матчей РФС проинформирует дополнительно.
Стоит отметить, что этими играми с участниками чемпионата мира-2018 сборная России завершит программу контрольных матчей в 2017 году.
Напомним, в октябре 2016 года глава РФС Виталий Мутко выразил надежду, что в первом матче в истории обновленных Лужников в ноябре сборная России примет Аргентину или Бразилию. При этом Королевская испанская футбольная федерация объявила, что сыграет 14 ноября в Санкт-Петербурге.
#YoAmoAMiSelección En las redes sociales, los jugadores festejaron la clasificación a #Rusia2018 https://t.co/Vp5A759NKu pic.twitter.com/i68MrtdMfI– Selección Argentina (@Argentina) 11 октября 2017 г.
OFICIAL | La @Sefutbol jugará en Málaga ante Costa Rica y en San Petersburgo ante Rusia en noviembre https://t.co/f4HsJ5wodX– Selección Española (@SeFutbol) 13 октября 2017 г.
Виталий Мутко: "Месси сыграет с Россией"
самарец
не понимаю комментариев "вот и увидим истинную силу нашей сборной " А что? у кого то ещё есть сомнения по поводу нашей сборной ?? ну если только святой Мельдоний нам поможет
18:02
Бней Иегуда
Два вечера смеха обеспечены!))
18:00
Andrewxyz
Конец сбродной.
17:40
Thomas_Boy_
Как можно играть в Питере? Там крыша не закрывается и поле того и гляди выкатится не в том направлении.
17:39
Островзаячий
serzheo : Ну вот это уже интересно. Это будут две последние игры Черчесова у руля сборной...17:12______Прощальная гастроль артиста!
17:36
ЮКИ
с третьими составами?
17:32
Алексей Д.
Серёжа, после позорища с Новой Зеландией, остаётся лишь сожалеть, что 19 июня матч уже никуда не перенести. Но уж товарняк с Испанией, то точно на вашем огороде играться не будет. Стыдно ж будет приличных игроков на песок выпускать
17:31
либеральный буддист
Главное, чтобы все опять не свелось к согласованным пиар-голам для конкретных персонажей на фоне полной игровой беспомощности из-за отсутствия технических навыков у большинства сборников.
17:29
Алексей Д.
rusfed 2.0 Поздняя осень - как минимум одна игра по логике должна достаться Краснодару. По другой, привычной, логике, вторая игра достанется Баклан-Арене ============== Звали Аргентину, чтобы открыть Лужники, а сыграем в Краснодаре, логично, да
17:28
Sergey_msk
Все уже решено! Аргентина - Москва (открытие Лужников). Испания - Питер
17:27
serzheo
Конечно Краснодар и Питер. Не в Москве же играть в такую погоду. Москва пусть копит на крышу хотя бы одного стадиона, а то солидных гостей в дом стыдно пригласить.
17:27
Drek
serzheo Ну вот это уже интересно. Это будут две последние игры Черчесова у руля сборной... --------------------------------------------------------------------- Совсем необязательно, что будет так.Просто здесь все будет ОЧЕНЬ наглядно виден и реальный уровень наших игроков и конечно же работы тренерского штаба.Даже учитывая не совсем серьёзную мотивацию и не максимальные скорости на которых будут играть наши соперники.Даже участие Месси совсем не обязательно.
17:24
Shumer
Вторые составы приедут?
17:24
Очень плохой мальчик
Месси не приедет,99%.Зачем??
17:23
Тот самый Зануда
EVIL915====Да ладно!Если уж с бельгийцами удалось добазариться,то почему бы и с этими не сторговаться?
17:22
rusfed 2.0
Поздняя осень - как минимум одна игра по логике должна достаться Краснодару. По другой, привычной, логике, вторая игра достанется Баклан-Арене
17:18
ЗЗ+
Первый матч в Грозном, второй в Махачкале? :)))
17:17
Drek
Вот в матчах с такими соперниками, даже без их особой мотивации, а просто на фоне их класса можно реально будет оценить нашу сборную и работу тренерского штаба на данный период времени
17:17
shpasic
тульская Аргентина и самарская Испания! это будут забойные матчи!
17:17
EVIL915
РФС, к Новому году, решил подарок болелам сделать - два разгрома, даж щепок не останется!
17:14
serzheo
Ну вот это уже интересно. Это будут две последние игры Черчесова у руля сборной...
17:12
absentRUneta
Если в Нижнем с Аргентиной, то я за любые деньги пойду
17:12
Одержимый
Ну наконец-то) Главное, чтобы Аргентина и Испания в курсе были)
17:11
martys
Очко за счастье будет
17:10
Ugine
Однако!
17:10