Сборная России сыграет с Аргентиной и Испанией

12 августа 2009 года. Москва. Россия - Аргентина - 2:3. В прошлый раз Лионель Месси с россиянами во главе с Андреем АРШАВИНЫМ не сыграл, приехав в Москву с повреждением. Выйдет ли он на поле 11 ноября? Фото Александр ВИЛЬФ

Стали известны соперники сборной России по двум ближайшим контрольным матчам, сообщает сайт РФС.

11 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют с Аргентиной, 14 ноября – с Испанией. Обе встречи состоятся в России. О местах проведения и времени начала матчей РФС проинформирует дополнительно.

Стоит отметить, что этими играми с участниками чемпионата мира-2018 сборная России завершит программу контрольных матчей в 2017 году.

Напомним, в октябре 2016 года глава РФС Виталий Мутко выразил надежду, что в первом матче в истории обновленных Лужников в ноябре сборная России примет Аргентину или Бразилию. При этом Королевская испанская футбольная федерация объявила, что сыграет 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Виталий Мутко: "Месси сыграет с Россией"