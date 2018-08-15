Унижение "Спартака", заявление Глушакова и непонятая гордость Карреры

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 15 августа.

ФИАСКО. Самоубийство "Спартака"

Теперь это можно признать официально – прошлый сезон "Спартак" провалил. Был шанс спасти его этим летом – отбиться за ужасную концовку, за "Динамо", за вылет из Кубка. Просто взять и за волосы себя вытащить в Лигу чемпионов, на характере и эмоциях, на том, что не так давно сделало эту команду лучшей в России. Тогда бы все забылось, и новый сезон действительно воспринимался бы по-новому. Но теперь "Спартаку" будет очень сложно все забыть и начать сначала. Накануне красно-белые бесславно закончили путь в Лиге чемпионов-2018/19.

ВОПРОС. Чем гордитесь, Массимо?

Игорь РАБИНЕР мощно вернулся из отпуска звонким текстом о том, почему спартаковцы не смогли пройти скромный ПАОК. Много интересных мыслей и ряд вопросов главному тренеру Массимо Каррере.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Иван Саввиди: "Мне приятно, что "Спартак" унижен на своем стадионе"

После матча со "Спартаком" (0:0) владелец ПАОК Иван Саввиди в интервью "СЭ" сделал ряд скандальных заявлений. Кажется, этими словам он приобрел много врагов в России.

КАПИТАН. Денис Глушаков: "Извинения Луиза Адриану не значат, что он заслуживал удаления"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков на следующий день после болезненного поражения дал интервью "СЭ". В нем полузащитник попытался найти причины провала в Лиге чемпионов и поддержал форварда Луиза Адриану, который заработал удаление и подвел команду, покинув поле.

ТРЕТЬЯ СЕРИЯ. "Спартак" может снова сыграть с ПАОК. Это не шутка

После заявлений Ивана Саввиди и вылета из Лиги чемпионов ПАОК стал самым желанным соперником для болельщиков "Спартака". Красно-белый сектор социальных сетей просто горит желание поквитаться с командой из Салоник. "СЭ" просчитал все варианты и убедился, что российско-греческая битва может случиться во втором по значимости клубном турнире Европы. Даем полные расклады.

ДАМОКЛОВ МЕЧ. Верить ли в Карреру? Мнения журналистов "СЭ"

Ведущие журналисты "Спорт-Экспресса" обсуждают самую горячую тему дня – заслужил ли Массимо Каррера отставку. Мнения разделились. Но одно можно сказать точно – почва под ногами итальянца стала гораздо мягче.

ЦИФРЫ. Сколько стоит попасть на бой Хабиба и Конора? Дешевле, чем на финал ЧМ-2018

Один из самых известных и авторитетных журналистов, освещающих ММА Ариэль Хелвани написал, сколько будут стоить билеты на шоу UFC 229, главным событием которого станет бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Всего будет 11 категорий – самые дешевые обойдутся в 205 долларов США (13 605 рублей по курсу ЦБ на 16 августа), самые дорогие – в 2505 (166 256 рублей).

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс"