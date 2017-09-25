Тренды Черчесова, лишние в ХК ЦСКА и "Зенит" вне конкуренции

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 25 сентября.

СБОРНАЯ. Станислав Черчесов: "Лунев? Акинфеев – номер один!"

Пресс-конференции главного тренера сборной России Станислава Черчесова сразу после объявления свежего состава – хорошая традиция. Они кое-что проясняют. Причем важны не только опубликованные в СМИ слова. Некоторые вещи тренер рассказывает "за кадром", используя эффектные образы. Что-то можно увидеть между строк или разглядеть за продуманными витиеватыми формулировками. Спойлер: Александр Кокорин вернулся в сборную, Артем Дзюба – нет.

ТРЕНД. Много "Зенита", мало "Спартака"

Главный тренер сборной внимательно следит за чемпионатом России – это видно по списку футболистов, которые будут готовиться к Корее и Ирану. Обозреватель "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ комментирует новый выбор Станислава Черчесова.

ЛИШНИЕ В ЦСКА. Кто готовит Капризова к Олимпиаде

В ЦСКА переизбыток хоккеистов и все это приводит к тому, что кого-то даже отправляют в ВХЛ. Практика показала, что иметь такое количество хоккеистов – не совсем правильно. Даже если будут травмы, даже с учетом олимпийской паузы и матчей сборной – в армейском клубе слишком много людей. Разбираемся, к чему это может привести.

КРИЗИС. "Не хотим доводить до развода". Каррера и Ребров – о "Ливерпуле"

Главный тренер и голкипер "Спартака" Массимо Каррера и вице-капитан команды Артем Ребров в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов пообщались с прессой. Итальянский специалист, в частности, рассказал о составе, травмах и предположил, что Квинси Промес не сумеет восстановиться к поединку с ливерпульской командой.

ИГРЫ-2018. Россия в Пхенчхане. Все о календаре и формате Олимпиады

Сегодня был опубликован официальный календарь хоккейного турнира на Олимпиаде-2018. "СЭ" разбирает группу сборной России и формат соревнований. Будем непривычно рано смотреть игры нашей сборной. Это, конечно, не Ванкувер, но тем не менее…

ПОЛИТИКА. Украина собирается научить Россию чистому спорту

Украина в понедельник стала 28-м государством, подписавшим письмо Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) с требованием не пускать Россию на Игры-2018 в Пхенчхан из-за допинговых нарушений, описанных в докладе Ричарда Макларена.

РФПЛ. Сергей Андреев: "Понятно, что конкурентов у "Зенита" нет"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андрее по традиции остро и метко высказался о чемпионате России, лидерстве "Зенита", провале "Спартака" и многом другом.

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