"Спартак" выходит из кризиса. Аленичев прошел в четвертьфинал. Роналду не превзошел Пеле

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 21 сентября.

ЧЕМПИОН. "Спартак" выходит из кризиса. И теряет Промеса?

Шесть клубов РФПЛ вылетели накануне из Кубка России, включая ЦСКА, который резервным составом уступил в дополнительное время в Курске (0:1). А вот "Спартак" уверенно вышел в 1/8 финала благодаря дублю Квинси Промеса в ворота "Кубани" (2:0). Победу красно-белых омрачила только замена главного бомбардира, который на 82-й минуте уходил с поля прихрамывая. Медобследование – сегодня в Москве.

КУБОК РОССИИ. "Ахмат" – седьмой клуб РФПЛ, покинувший турнир. Как сыграет "Зенит"? Live

Сегодня продолжает второй день 1/16 финала Кубка России. Начинают борьбу "Уфа", "Локомотив", "СКА-Хабаровск", "Амкар" и "Зенит". В то же время "Енисей" Дмитрия Аленичева уже сокрушил "Ахмат" – 3:0.

ГОСТИ "СЭ". Андрей Кириленко и Сергей Базаревич: "Наша цель – Олимпиада-2020 в Токио"

Гостями "СЭ" стали главный тренер мужской сборной России Сергей Базаревич и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Оба знаменитых в прошлом игрока нашей национальной команды более часа отвечали на вопросы о Евробаскете-2017, на котором россияне заняли четвертое место, а также рассказали о последствиях этого турнира.

ЭКЗОТИКА. Динияр Билялетдинов: "В первом же матче в Литве получил шипами в грудь. В России такого не было"

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" объяснил, почему он решил продолжить карьеру в Литве. Хавбек уже успел дебютировать в новой команде, поэтому фактурно рассказал о чемпионате заявил, что не хотел оставаться в чемпионате России.

БОЛЕЛЬЩИК. Евгений Кафельников: "Ну какая реабилитация?! Меня теперь устроит только разгром "Ливерпуля"!"

Известный болельщик "Спартака", олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира подробно высказался о победе красно-белых над "Кубанью". И по традиции справедливо покритиковал.

ВЕЛИКИЕ. "Реал" Роналду vs "Сантос" Пеле: ничья

"Реалу" не удалось поразить ворота "Бетиса" в домашнем матче 5-го тура чемпионата Испании (0:1) и вместе с тем побить достижение "Сантоса" и Пеле, забивавших в 73 встречах подряд. "Королевскому клубу" не помогло возвращение после "испанской" дисквалификации лучшего снайпера Криштиану Роналду. В ходе серии "Королевский клуб" забил в 2016 и 2017 году 198 голов, 49 из них – на счету португальца. "Сантос" в 73 матчах с 1961 по 1963 год отправил в ворота соперников 245 мячей, 85 из них записал в свой актив Король футбола.

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. Почему Малкин и "Питтсбург" не выиграют Кубок Стэнли в этом сезоне

Нынешний "Питтсбург" находится на пороге того, чтобы войти в число величайших команд в истории НХЛ. Больше двух титулов подряд в последний раз брал "Нью-Йорк Айлендерс" в начале 1980-х, когда четыре раза завоевывал Кубок Стэнли. С тех пор никому не удавалось приблизиться к этому достижению. Даже величайшему "Эдмонтону" во главе с Уэйном Гретцки, Марком Мессье и целой россыпью будущих членов Зала хоккейной славы. Но у корреспондента "СЭ" Михаила ЗИСЛИСА особое мнение о перспективах действующего чемпиона НХЛ.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".