"Спартак" выходит из кризиса. Аленичев прошел в четвертьфинал. Роналду не превзошел Пеле

ЧЕМПИОН. "Спартак" выходит из кризиса. И теряет Промеса?
Шесть клубов РФПЛ вылетели накануне из Кубка России, включая ЦСКА, который резервным составом уступил в дополнительное время в Курске (0:1). А вот "Спартак" уверенно вышел в 1/8 финала благодаря дублю Квинси Промеса в ворота "Кубани" (2:0). Победу красно-белых омрачила только замена главного бомбардира, который на 82-й минуте уходил с поля прихрамывая. Медобследование – сегодня в Москве.
КУБОК РОССИИ. "Ахмат" – седьмой клуб РФПЛ, покинувший турнир. Как сыграет "Зенит"? Live
Сегодня продолжает второй день 1/16 финала Кубка России. Начинают борьбу "Уфа", "Локомотив", "СКА-Хабаровск", "Амкар" и "Зенит". В то же время "Енисей" Дмитрия Аленичева уже сокрушил "Ахмат" – 3:0.
ГОСТИ "СЭ". Андрей Кириленко и Сергей Базаревич: "Наша цель – Олимпиада-2020 в Токио"
Гостями "СЭ" стали главный тренер мужской сборной России Сергей Базаревич и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Оба знаменитых в прошлом игрока нашей национальной команды более часа отвечали на вопросы о Евробаскете-2017, на котором россияне заняли четвертое место, а также рассказали о последствиях этого турнира.
ЭКЗОТИКА. Динияр Билялетдинов: "В первом же матче в Литве получил шипами в грудь. В России такого не было"
Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" объяснил, почему он решил продолжить карьеру в Литве. Хавбек уже успел дебютировать в новой команде, поэтому фактурно рассказал о чемпионате заявил, что не хотел оставаться в чемпионате России.
БОЛЕЛЬЩИК. Евгений Кафельников: "Ну какая реабилитация?! Меня теперь устроит только разгром "Ливерпуля"!"
Известный болельщик "Спартака", олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира подробно высказался о победе красно-белых над "Кубанью". И по традиции справедливо покритиковал.
ВЕЛИКИЕ. "Реал" Роналду vs "Сантос" Пеле: ничья
"Реалу" не удалось поразить ворота "Бетиса" в домашнем матче 5-го тура чемпионата Испании (0:1) и вместе с тем побить достижение "Сантоса" и Пеле, забивавших в 73 встречах подряд. "Королевскому клубу" не помогло возвращение после "испанской" дисквалификации лучшего снайпера Криштиану Роналду. В ходе серии "Королевский клуб" забил в 2016 и 2017 году 198 голов, 49 из них – на счету португальца. "Сантос" в 73 матчах с 1961 по 1963 год отправил в ворота соперников 245 мячей, 85 из них записал в свой актив Король футбола.
МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. Почему Малкин и "Питтсбург" не выиграют Кубок Стэнли в этом сезоне
Нынешний "Питтсбург" находится на пороге того, чтобы войти в число величайших команд в истории НХЛ. Больше двух титулов подряд в последний раз брал "Нью-Йорк Айлендерс" в начале 1980-х, когда четыре раза завоевывал Кубок Стэнли. С тех пор никому не удавалось приблизиться к этому достижению. Даже величайшему "Эдмонтону" во главе с Уэйном Гретцки, Марком Мессье и целой россыпью будущих членов Зала хоккейной славы. Но у корреспондента "СЭ" Михаила ЗИСЛИСА особое мнение о перспективах действующего чемпиона НХЛ.
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shpasic
входит и выхооооодит. замечательно выходит!
19:50
Platinum1991
"СПАРТАК" ИЗ КРИЗИСА НЕ ВЫХОДИТ!!! Не выходит! Не может команда, провалившая 10 игр, за одну игру, и то с помощью арбитра, выйти их КРИЗИСА! Такого НЕ БЫВАЕТ!!! А как составители календаря, на "славу" и не забесплатно, составили под Спартак расписание игр чемпионата и Кубка! При том ОГРОМНОМ административном ресурсе РФС, который задействовал Федун для Спартака, при ТОТАЛЬНОМ календарном и судейском ресурсе, Спартак ПРОВАЛИЛ старт сезона. Одна игра с Кубанью не может являться признаком успешной игры Спартака! От того, что мы будем заклинать - ХАЛВА, во рту у Спартака сладко НЕ БУДЕТ, а КРИЗИС будет ПРОДОЛЖАТЬСЯ. Спартак ПРОВАЛИЛ старт сезона. Вот, что ОБИДНО! У Спартака состав неплохой! Дай Бог, другим командам такой СОСТАВ иметь! Федун молодец, СТАРАЕТСЯ для Спартака, всеми правдами и НЕ ПРАВДАМИ, но все его старания РАЗБИВАЮТСЯ о ПЛОХУЮ работу Карреры и его тренерского штаба! Календарь составлен под Спартак! Со всеми своими ОСНОВНЫМИ конкурентами - Зенитом, ЦСКА, Локомотивом, Краснодаром и отчасти с Динамо - спартаковские сыграли до группового этапа Лиги Чемпионов! Пока ЦСКА, Зенит, Краснодар отдувались в еврокубках, Спартак на СВЕЖАЧКА с ними играл и недельно готовился! Это НЕ МЕЛОЧИ! Эти административные, календарные и судейские "мелочи" уже ВЛЕТЕЛИ Федуну в "копеечку"! Однако, в этом сезоне 2017/18 Спартак уже провалил старт сезона, а ПРОВАЛИТЬ намного легче, чем ИСПРАВИТЬ! Это говорит о том, что Каррера плохо подготовился в межсезонье, в отличие от Палыча в Локомотиве! Палыч ограничен всеми ресурсами, которыми обладает Спартак, но Сёмину УДАЛОСЬ резво стартануть и держать планку на уровне призовых мест. Палыч вверху, на ЛИХОМ железнодорожном коне Локомотива, а Каррера в провале и внизу турнирной таблицы. Спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ честно побеждать, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь арбитров! В прошлом году подготовку к сезону закладывал Аленичев и его тренерский штаб плюс БОЛЬШОЙ и ДЕНЕЖНО затратный административный, календарный и судейский ресурс РФС и Федуна помогли Спартаку, всеми НЕПРАВДАМИ, занять первое место! А сейчас подготовительного фундамента Аленичева в Спартаке НЕТ, вот и получили стартовый ПРОВАЛ Карреры! Каррера не умеет готовить команду к сезону! Что и ТРЕБОВАЛОСЬ доказать!
19:44