"Реал" Роналду vs "Сантос" Пеле: ничья

"Реалу" не удалось поразить ворота "Бетиса" в домашнем матче 5-го тура чемпионата Испании (0:1) и вместе с тем побить достижение "Сантоса" и Пеле, забивавших в 73 встречах подряд. "Королевскому клубу" не помогло возвращение после "испанской" дисквалификации лучшего снайпера, Криштиану Роналду.

В ходе серии "Королевский клуб" забил в 2016 и 2017 году 198 голов, 49 из них – на счету португальца. "Сантос" в 73 матчах с 1961 по 1963 год отправил в ворота соперников 245 мячей, 85 из них записал в свой актив Король футбола.