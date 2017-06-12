Слуцкий - об Англии, Стоичков - в "СЭ", Малкин - с Кубком Стэнли

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 12 июня.

ЭКСКЛЮЗИВ. Леонид Слуцкий: "Как я выучил английский и что еще делал в Англии" (часть 2)

Продолжение огромного эксклюзивного интервью, которое дал нашему изданию новоиспеченный главный тренер английского "Халла".

ГОСТЬ. Христо Стоичков: "В "Барселоне" Аршавин мог бы выиграть "Золотой мяч"

Легендарный болгарский футболист приехал в Москву и посетил редакцию "СЭ".

СБОРНАЯ. С Новой Зеландией в регби играть не будем

Установка от Виталия Мутко, запрет от полиции и звуки выстрелов. Главное об очередной тренировке сборной России перед Кубком конфедераций – первой после контрольного матча с чилийцами.

РЕЙТИНГ. Гонка Левандовски и Роналду, историческая победа Андорры

"СЭ" рассказывает о самых интересных событиях отборочных матчей чемпионата мира-2018, которые прошли в минувший уик-энд.

СЕМЬЯ. Мамы разные нужны

По информации испанских СМИ, Криштиану Роналду стал многодетным отцом – суррогатная мать родила ему двойню. "СЭ" вспомнил более традиционные истории счастливых футбольных отцов.

ТИТУЛ. Доминаторы

В шестом матче финальной серии "Питтсбург" обыграл "Нэшвилл" со счетом 2:0 и второй год подряд стал обладателем Кубка Стэнли. Вместе с тем Евгений Малкин получит третий чемпионский перстень в НХЛ. "СЭ" подводит итоги финальной серии.

МНЕНИЕ. Почему Кросби заслужил "Конн Смайт" больше Малкина

Корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО объясняет решение НХЛ отдать приз самому ценному хоккеисту НХЛ канадскому форварду "Питтсбурга".

СКОРОСТЬ. Все несчастья Квята

Льюис Хэмилтон победил, Даниил Квят сошел, Фернандо Алонсо поднялся на трибуны – таким был "Гран-при Канады". "СЭ" подводит итоги яркого уик-энда в Монреале.

ВЫСОТА. Ласицкене: примерка к мировому рекорду

Действующая чемпионка мира Мария Ласицкене продолжает задавать тон в женском секторе для прыжков в высоту. В Голландии россиянка впервые в карьере попробовала штурмовать 2,10 м, что на сантиметр выше мирового рекорда Стефки Костадиновой.