Шторм Карреры и Глушакова, Овечкин против проклятия и пике Мовсисяна

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 25 апреля.

ШТОРМ. Каррера и Глушаков. В "Спартаке" останется только один?

"Спартак" получил от "Ахмата" три мяча, а Бериша гулял на чужой половине поля настолько вольготно, что диву даешься – так не играют в обороне в ключевом матче. В матче после позорного вылета из Кубка России. И, кажется, этому есть объяснение. Красно-белая лодка снова попала в шторм.

ДЕД. Сергей Горлукович: "Глушаков должен биться за Карреру! Кем он был до итальянца?"

Спартаковский Дед Сергей Горлукович подробно высказался о том, что происходит в "Спартаке" и что делать с Массимо Каррерой и Денисом Глушаковым.

ЛОНГРИД. Красно-белый разлом

За восемь дней "Спартак", по сути, похоронил для себя весьма благополучно складывавшийся сезон. Теоретическая возможность выкарабкаться остается, – но факт, что красно-белые попали в реанимацию, и их кардиограмма-2017/18 почти уже превратилась в прямую линию. Игорь РАБИНЕР называет причины бардака среди спартаковцев.

ПРОКЛЯТИЕ. Овечкин vs Малкин и Кросби: новый раунд великой битвы

К главной серии сезона (возможно, будут и поважнее, но об этом рано говорить) капитан "Вашингтона" подходит в большом порядке. В плей-офф мы не видим того "20-летнего" Александра Овечкина, который иногда просыпался по ходу регулярки, но и откровенно провальных игр у россиянина в первом раунде не было. А в шестом матче он и вовсе стал главным героем с дублем, пробив заодно отметку в 50 голов в Кубке Стэнли. Неужели "Столичные" смогут пройти второй раунд?!

ЧМ. Мор травм выкосил звезд сборной России. Воробьеву можно только посочувствовать

Список звезд сборной России, которые не поедут на чемпионат мира либо, скорее всего, пропустят его, достиг колоссального размера. Кто бы мог представить два месяца назад после Олимпиады, что наш февральский состав если и будет уступать по уровню майскому, то совсем немного? А сейчас дело обстоит именно так.

ПИКЕ. Мовсисян после "Спартака": от драки в США до стычки в Швеции

На прошлой неделе бывший нападающий красно-белых Юра Мовсисян напомнил о себе. Армянский форвард получил красную карточку в первом же матче за новый клуб – "Юргорден". Повод рассказать о том, как Мовсисян провел два года после отъезда из России.

ПОДМИГНУВШИЙ ТРУП. "Рома" еще не проиграла "Ливерпулю"

В конце фильма "Фредди против Джейсона" из озера медленно выходит один из злодеев (тот, который с хоккейной маской), держа в правой руке голову Крюгера. Поначалу зрителю кажется, что Джейсон победил – он покалечен, но жив и вполне здоров, да еще и шагает с трофеем. Но в последнем кадре камера выхватывает морду Фредди. Оно улыбается и подмигивает. Матч "Ливерпуля" с "Ромой" чем-то похож на финальную сцену, но не на весь фильм – игра в сотни раз лучше киноленты.

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