Россия ждет Канаду, сумасшедшее празднование "Спартака"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 18 мая.

ХОККЕЙ. В полуфинале!

Сборная России победила Чехию в парижском четвертьфинале чемпионата мира по хоккею-2017 – 3:0. Команда Олега Знарка возвращается в Кельн и ждет соперника по полуфиналу, который определится в матче Канады и Германии. "СЭ" ведет его онлайн-трансляцию.

ЧЕМПИОНЫ. Золотой день "Спартака". Как это было

Накануне красно-белым был вручен долгожданный чемпионский кубок. К тому моменту на поле "Открытие Арены" выбежали тысячи болельщиков. Это было самое безумное и самое великолепное празднование в истории чемпионатов России! Главные материалы о золотом дне команды Массимо Карреры – по ссылке.

ГОСТЬ. Стипе Плетикоса: "Федун хотел сдержать слово, но в Европе сказали бы: взятка"

Бывший вратарь красно-белых приехал в Москву отпраздновать чемпионство ставшего родным для него клуба. И перед матчем в среду стал гостем редакции "СЭ".

МНЕНИЕ. Никита Симонян: "Аленичев откажется от золотой медали"

Легенда "Спартака" и первый вице-президент РФС – о чемпионстве красно-белых и Мирче Луческу. Возьмет ли прославленный форвард в руки новый трофей из коллекции московского клуба и в чем не прав румынский тренер "Зенита" – в интервью "СЭ".

РАСКЛАД. Полный финиш

Чемпион страны известен давно, но есть еще три важных вопроса. Раскрываем главные интриги последнего тура премьер-лиги. Все матчи пройдут в воскресенье, 21 мая.

ЗАМЕНА. Габулов – вместо Лунева в заявке сборной

В расширенном составе сборной России на Кубок конфедераций-2017 произошло изменение: вместо травмированного голкипера "Зенита" Андрея Лунева в заявку включен Владимир Габулов из тульского "Арсенала". Станислав Черчесов объяснил свой выбор так: "Габулов хорошо знает партнеров по сборной России". А вы согласны с тренером национальной команды?

ИСТОРИЯ. Победа ЦСКА в Лиссабоне-2005. Где они сейчас?

12 лет назад ЦСКА одержал одну из ярчайших побед в истории российского футбола. В заявке на финальный матч Кубка УЕФА против "Спортинга" значилось 18 армейцев. Как сегодня дела у каждого из них?

ВИДЕО. 10 лучших голов Криштиану Роналду

Не исключено, исход финала Лиги чемпионов-2016/17 предопределит противостояние вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона и нападающего "Реала" Криштиану Роналду. "СЭ" собрал самые красивые и важные мячи португальца.

ИНТЕРВЬЮ. Владимир Алекно: "Знарок такой же сумасшедший, как я"

Главный тренер казанского "Зенита" подвел итоги триумфального сезона, по ходу которого его команда собрала "Большой шлем" – выиграв все четыре возможных трофея. Владимир Алекно – о своем клубе и сборной, скандалах и других видах спорта.

ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 10 самых красивых жен хоккеистов

Самые привлекательные и обаятельные супруги хоккеистов – в одном клике, в материале "СЭ".