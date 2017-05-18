Золотой день "Спартака". Как это было

Вчера после победы над "Тереком" (3:0) красно-белым был вручен долгожданный чемпионский кубок. К тому моменту на поле "Открытие Арены" выбежали тысячи болельщиков. Это было самое безумное и самое великолепное празднование в истории чемпионатов России! Главные материалы – здесь.

Перфоманс болельщиков красно-белых перед началом матча. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ЗОЛОТОЙ РЕПОРТАЖ. "Он все видит!"

В среду на "Открытие Арене" был не просто матч – праздник. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР – о чемпионском днем красно-белых.

ВИДЕО. Качать Карреру!

"СЭ" собрал в один материал все лучшее видео с матча "Спартак" – "Терек" и красивейший перфоманс болельщиков.

Болельщики ломают ворота. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

ПРОРЫВ. Болельщики – на поле

Сразу после финального свистка болельщики красно-белых быстро заполнили все поле "Открытия Арены" и сломали ворота. Как это было – покадрово.

НА БРОВКЕ. "Как пахнет чемпионство? Понюхайте!"

Репортаж корреспондента "СЭ" Михаила ГОНЧАРОВ от кромки поля. Лучший вечер в истории "Открытие Арены" из гущи событий.

Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР под пивным душем от вратаря красно-белых Артема РЕБРОВА. Фото twitter.com

РАЗДЕВАЛКА. Репортаж из-под душа с пивом

Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР побывал в чемпионской раздевалке. И попал под золотой коктейль красно-белых.

2002 год. Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ и Михаил ШАЦ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ИНТЕРВЬЮ. Михаил Шац: "Жаль, что Цымбаларь не дожил до этого дня"

Известный шоумен и телеведущий, болельщик "Зенита" – о чемпионстве "Спартака".

Радость красно-белых в раздевалке. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ГАЛЕРЕЯ. Арена счастья!

Сумасшедшие кадры из чемпионской раздевалки "Спартака" и с поля, куда сразу после финального свистка мачта с "Тереком" выбежали тысячи обезумевших от радости фанатов.

НАГРАЖДЕНИЕ. Кубок – у "Спартака"

Видео вручения чемпионского трофея красно-белых. Ярко и эмоционально.

Массимо КАРРЕРА и крышка чемпионского кубка. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

МОМЕНТ. Каррере – крышкой!

Что случилось с главным тренером "Спартака" во время церемонии награждения – в галерее "СЭ".