Золотой день "Спартака". Как это было. ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
13:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Золотой день "Спартака". Как это было

Среда. Москва. Тушино. "Спартак" - "Терек" - 3:0. Болельщики празднуют чемпионство. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Перфоманс болельщиков красно-белых перед началом матча. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Болельщики ломают ворота. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ" Болельщики прорываются на поле после матча. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ" Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР под пивным душем от вратаря красно-белых Артема РЕБРОВА. Фото twitter.com 2002 год. Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ и Михаил ШАЦ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Радость красно-белых в раздевалке. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Массимо КАРРЕРА и крышка чемпионского кубка. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Среда. Москва. Тушино. "Спартак" - "Терек" - 3:0. Болельщики празднуют чемпионство. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Вчера после победы над "Тереком" (3:0) красно-белым был вручен долгожданный чемпионский кубок. К тому моменту на поле "Открытие Арены" выбежали тысячи болельщиков. Это было самое безумное и самое великолепное празднование в истории чемпионатов России! Главные материалы – здесь.
Среда. Москва. Тушино. "Спартак" - "Терек" - 3:0. Перфоманс болельщиков красно-белых перед началом матча. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Перфоманс болельщиков красно-белых перед началом матча. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ЗОЛОТОЙ РЕПОРТАЖ. "Он все видит!"
В среду на "Открытие Арене" был не просто матч – праздник. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР – о чемпионском днем красно-белых.

ВИДЕО. Качать Карреру! 
"СЭ" собрал в один материал все лучшее видео с матча "Спартак" – "Терек" и красивейший перфоманс болельщиков.

Болельщики ломают ворота. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Болельщики ломают ворота. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

ПРОРЫВ. Болельщики – на поле
Сразу после финального свистка болельщики красно-белых быстро заполнили все поле "Открытия Арены" и сломали ворота. Как это было – покадрово.

НА БРОВКЕ. "Как пахнет чемпионство? Понюхайте!" 
Репортаж корреспондента "СЭ" Михаила ГОНЧАРОВ от кромки поля. Лучший вечер в истории "Открытие Арены" из гущи событий.

Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР под пивным душем от вратаря красно-белых Артема РЕБРОВА. Фото twitter.com
Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР под пивным душем от вратаря красно-белых Артема РЕБРОВА. Фото twitter.com

РАЗДЕВАЛКА. Репортаж из-под душа с пивом
Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР побывал в чемпионской раздевалке. И попал под золотой коктейль красно-белых.

2002 год. Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ и Михаил ШАЦ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
2002 год. Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ и Михаил ШАЦ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ИНТЕРВЬЮ. Михаил Шац: "Жаль, что Цымбаларь не дожил до этого дня"
Известный шоумен и телеведущий, болельщик "Зенита" – о чемпионстве "Спартака".

Радость красно-белых в раздевалке. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Радость красно-белых в раздевалке. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ГАЛЕРЕЯ. Арена счастья! 
Сумасшедшие кадры из чемпионской раздевалки "Спартака" и с поля, куда сразу после финального свистка мачта с "Тереком" выбежали тысячи обезумевших от радости фанатов.

НАГРАЖДЕНИЕ. Кубок – у "Спартака"
Видео вручения чемпионского трофея красно-белых. Ярко и эмоционально.

Массимо КАРРЕРА и крышка чемпионского кубка. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Массимо КАРРЕРА и крышка чемпионского кубка. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

МОМЕНТ. Каррере – крышкой!
Что случилось с главным тренером "Спартака" во время церемонии награждения – в галерее "СЭ".

ОНЛАЙН. Все подробности среды на "Открытие Арене". Что было до и после матча – в одном месте.
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур. Награждение "Спартака"
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КОММЕНТАРИИ (3)
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wedes

0,5 кг марихуаны.

14:06

паоло росси

неужели не надоело еще) вовремя не остановиться?)

13:53

баламошка

Весело это было. Все конебомжи довольны.

13:48