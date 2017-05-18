Золотой день "Спартака". Как это было

ЗОЛОТОЙ РЕПОРТАЖ. "Он все видит!"
В среду на "Открытие Арене" был не просто матч – праздник. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР – о чемпионском днем красно-белых.
ВИДЕО. Качать Карреру!
"СЭ" собрал в один материал все лучшее видео с матча "Спартак" – "Терек" и красивейший перфоманс болельщиков.
ПРОРЫВ. Болельщики – на поле
Сразу после финального свистка болельщики красно-белых быстро заполнили все поле "Открытия Арены" и сломали ворота. Как это было – покадрово.
НА БРОВКЕ. "Как пахнет чемпионство? Понюхайте!"
Репортаж корреспондента "СЭ" Михаила ГОНЧАРОВ от кромки поля. Лучший вечер в истории "Открытие Арены" из гущи событий.
РАЗДЕВАЛКА. Репортаж из-под душа с пивом
Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР побывал в чемпионской раздевалке. И попал под золотой коктейль красно-белых.
ИНТЕРВЬЮ. Михаил Шац: "Жаль, что Цымбаларь не дожил до этого дня"
Известный шоумен и телеведущий, болельщик "Зенита" – о чемпионстве "Спартака".
ГАЛЕРЕЯ. Арена счастья!
Сумасшедшие кадры из чемпионской раздевалки "Спартака" и с поля, куда сразу после финального свистка мачта с "Тереком" выбежали тысячи обезумевших от радости фанатов.
НАГРАЖДЕНИЕ. Кубок – у "Спартака"
Видео вручения чемпионского трофея красно-белых. Ярко и эмоционально.
МОМЕНТ. Каррере – крышкой!
Что случилось с главным тренером "Спартака" во время церемонии награждения – в галерее "СЭ".
wedes
0,5 кг марихуаны.
14:06
паоло росси
неужели не надоело еще) вовремя не остановиться?)
13:53
баламошка
Весело это было. Все конебомжи довольны.
13:48