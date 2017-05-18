Габулов заменил Лунева в расширенной заявке сборной России на Кубок конфедераций

Произошло изменение в расширенной заявке сборной России на Кубок конфедераций-2017. Как сообщает официальный Твиттер национальной команды, вместо Андрея Лунева из "Зенита" в заявку включен Владимир Габулов из тульского "Арсенала".
Лунев получил травму в матче 29-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:0). Габулов присоединился к "Арсеналу" в начале 2017 года. В текущем сезоне на его счету 12 матчей и 16 пропущенных мячей. За сборную России он провел 10 игр, пропустил 6 мячей. Последний раз в свитере национальной команды Габулов выходил 25 марта 2013 года в товарищеском поединке против Бразилии (1:1).
Расширенный состав сборной России выглядит следующим образом:
Вратари: 1. Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), 2. Александр БЕЛЕНОВ ("Уфа"), 3. ГИЛЬЕРМЕ("Локомотив"), 4. Владимир ГАБУЛОВ ("Арсенал");
защитники: 5. Виктор ВАСИН (ЦСКА), 6. Георгий ДЖИКИЯ ("Спартак"), 7. Руслан КАМБОЛОВ("Рубин"), 8. Федор КУДРЯШОВ ("Ростов"), 9. Илья КУТЕПОВ ("Спартак"), 10. Роман НОЙШТЕДТЕР("Фенербахче", Турция), 11. Андрей СЕМЕНОВ ("Терек"), 12. Роман ШИШКИН ("Краснодар");
полузащитники: 13. Юрий ГАЗИНСКИЙ ("Краснодар"), 14. Денис ГЛУШАКОВ ("Спартак"), 15.Александр ГОЛОВИН, 16. Алан ДЗАГОЕВ (оба – ЦСКА), 17. Александр ЕРОХИН ("Ростов"), 18.Юрий ЖИРКОВ ("Зенит"), 19. Роман ЗОБНИН ("Спартак"), 20. Дмитрий КОМБАРОВ ("Спартак"), 21.Алексей МИРАНЧУК ("Локомотив"), 22. Александр САМЕДОВ ("Спартак"), 23. Игорь СМОЛЬНИКОВ("Зенит"), 24. Дмитрий ТАРАСОВ ("Локомотив"), 25. МАРИУ ФЕРНАНДЕС (ЦСКА);
нападающие: 26. Александр БУХАРОВ ("Ростов"), 27. Артем ДЗЮБА ("Зенит"), 28. Максим КАНУННИКОВ ("Рубин"), 29. Дмитрий ПОЛОЗ ("Ростов"), 30. Федор СМОЛОВ ("Краснодар").
На Кубке Конфедераций Россия сыграет в группе с Новой Зеландией (17 июня), Португалией (21 июня) и Мексикой (24 июня). В понедельник, 22 мая, тренерский штаб сборной назовет имена 26 игроков из расширенного списка, которые отправятся на учебно-тренировочный сбор в Австрию.
Вместо получившего травму Андрея Лунева в расширенный список @TeamRussia включен Владимир Габулов! pic.twitter.com/Ls49NElzPI– Сборная России (@TeamRussia) 18 мая 2017 г.
Станислав Черчесов: "Габулов хорошо знает партнеров по сборной России"
Опрос
- Рубин
- Терек
- Ростов
- Александр Бухаров (футбол)
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Александр Самедов
- Артем Дзюба
- Дмитрий Комбаров
- Дмитрий Тарасов (футбол)
- Владимир Габулов
- Виктор Васин
- Денис Глушаков
- Федор Кудряшов
- Локомотив М (футбол)
- Игорь Смольников
- Маринату Гильерме
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Максим Канунников
- Сборная России (футбол)
- Александр Беленов
- Спартак (футбол)
- Фенербахче (Футбол)
- Роман Шишкин
- Краснодар
- Юрий Жирков
- Руслан Камболов
- Федор Смолов
- Арсенал Тл
- Уфа
- Дмитрий Полоз
- Юрий Газинский
- Роман Нойштедтер
- Мариу Фернандес
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
- Андрей Семенов (футбол)
- Алексей Миранчук
- Роман Зобнин
- Александр Головин (футбол)
- Андрей Лунев
- Георгий Джикия
dimaSpartak2017
Почему нет Реброва?!!!
17:22
el0le
Жаль Лунёва, оочень хорошо начинал, ни в одном пропущенном мяче нет его вины. Это при нынешней-то защите и средней линии Зенита
17:20
Санчес82
Зачем делать замену, если сообщают что через неделю игрок будет в строю.
17:14
Jean4
ООО, еще бы Филимонова вызвали, Черчесов совсем идиот? Лучше бы кого из молодых вызвал.
17:10
Знаток1964
Почему бы Черчесову самому в ворота не встать?....Хуже уже не будет
17:06