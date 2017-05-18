Габулов заменил Лунева в расширенной заявке сборной России на Кубок конфедераций

Произошло изменение в расширенной заявке сборной России на Кубок конфедераций-2017. Как сообщает официальный Твиттер национальной команды, вместо Андрея Лунева из "Зенита" в заявку включен Владимир Габулов из тульского "Арсенала".

Лунев получил травму в матче 29-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:0). Габулов присоединился к "Арсеналу" в начале 2017 года. В текущем сезоне на его счету 12 матчей и 16 пропущенных мячей. За сборную России он провел 10 игр, пропустил 6 мячей. Последний раз в свитере национальной команды Габулов выходил 25 марта 2013 года в товарищеском поединке против Бразилии (1:1).

Расширенный состав сборной России выглядит следующим образом:

Вратари: 1. Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), 2. Александр БЕЛЕНОВ ("Уфа"), 3. ГИЛЬЕРМЕ("Локомотив"), 4. Владимир ГАБУЛОВ ("Арсенал");

защитники: 5. Виктор ВАСИН (ЦСКА), 6. Георгий ДЖИКИЯ ("Спартак"), 7. Руслан КАМБОЛОВ("Рубин"), 8. Федор КУДРЯШОВ ("Ростов"), 9. Илья КУТЕПОВ ("Спартак"), 10. Роман НОЙШТЕДТЕР("Фенербахче", Турция), 11. Андрей СЕМЕНОВ ("Терек"), 12. Роман ШИШКИН ("Краснодар");

полузащитники: 13. Юрий ГАЗИНСКИЙ ("Краснодар"), 14. Денис ГЛУШАКОВ ("Спартак"), 15.Александр ГОЛОВИН, 16. Алан ДЗАГОЕВ (оба – ЦСКА), 17. Александр ЕРОХИН ("Ростов"), 18.Юрий ЖИРКОВ ("Зенит"), 19. Роман ЗОБНИН ("Спартак"), 20. Дмитрий КОМБАРОВ ("Спартак"), 21.Алексей МИРАНЧУК ("Локомотив"), 22. Александр САМЕДОВ ("Спартак"), 23. Игорь СМОЛЬНИКОВ("Зенит"), 24. Дмитрий ТАРАСОВ ("Локомотив"), 25. МАРИУ ФЕРНАНДЕС (ЦСКА);

нападающие: 26. Александр БУХАРОВ ("Ростов"), 27. Артем ДЗЮБА ("Зенит"), 28. Максим КАНУННИКОВ ("Рубин"), 29. Дмитрий ПОЛОЗ ("Ростов"), 30. Федор СМОЛОВ ("Краснодар").

На Кубке Конфедераций Россия сыграет в группе с Новой Зеландией (17 июня), Португалией (21 июня) и Мексикой (24 июня). В понедельник, 22 мая, тренерский штаб сборной назовет имена 26 игроков из расширенного списка, которые отправятся на учебно-тренировочный сбор в Австрию.

Вместо получившего травму Андрея Лунева в расширенный список @TeamRussia включен Владимир Габулов! pic.twitter.com/Ls49NElzPI – Сборная России (@TeamRussia) 18 мая 2017 г.

Станислав Черчесов: "Габулов хорошо знает партнеров по сборной России"