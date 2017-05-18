Станислав Черчесов: "Габулов хорошо знает партнеров по сборной России"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что включение вратаря тульского "Арсенала" Владимира Габулова в расширенную заявку национальной команды на Кубок конфедераций обусловлен опытом голкипера и тем, что ему не нужно будет много времени на адаптацию. Сегодня стало известно, что Габулов заменит Андрея Лунева из "Зенита", получившего травму в матче 29-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:0).

- Сожалеем о том, что попавший в расширенный список Андрей Лунев, на которого тренерский штаб рассчитывал как в данный момент, так и в перспективе, получил травму и выбыл из числа кандидатов на участие в Кубке конфедераций, - цитирует официальный сайт РФС Черчесова. - Надеемся на его скорейшее возвращение в строй. В то же время мы приняли решение включить вместо него в список голкипера тульского "Арсенала" Владимира Габулова. Это обусловлено несколькими обстоятельствами. Тренерский штаб хорошо знаком с этим опытным вратарем, а он соответственно с нашими требованиями. Другому кандидату для адаптации потребовалось бы гораздо больше времени. Он имеет опыт выступления за сборную, хорошо знает партнеров, что тоже немаловажно в преддверии такого турнира.