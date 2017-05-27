Перемены "Зенита", Каррера вне конкуренции, поул Райкконена

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 27 мая.

НАЗНАЧЕНИЕ. Сарсания – в "Зените"

В пятницу футбольный клуб "Зенит" возглавил Сергей Фурсенко, сегодня сине-бело-голубые объявили о назначении трансферного гуру Константина Сарсании и новой должности Максима Митрофанова. "СЭ" вспомнил всех игроков, перебравшихся в Северную столицу в те времена, когда Сарсания в первый раз занимал пост спортивного директора.

СБОРНАЯ. Смольников узнал новости о "Зените", Тарасов – о Кубке конфедераций

Национальная команда России после пятничного переезда из Москвы провела вторую тренировку на австрийском сборе перед Кубком конфедераций. После нее защитник Игорь Смольников и хавбек Дмитрий Тарасов обсудили с журналистами актуальные клубные и международные вопросы.

АНКЕТА. Валерий Карпин: "Лучший босс клуба – Гинер"

Продолжаем публикацию интервью, посвященных итогам сезона. Сегодня специально для "СЭ" их подвел бывший полузащитник, генеральный директор и главный тренер "Спартака".

ЛУЧШИЕ. Кто, если не Каррера?

Из правила "Лучший тренер – чемпион" бывают исключения. Но не в этом сезоне. Сравнивать с Массимо Каррерой, как кажется, попросту некого. Однако обозреватель "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН нашел еще ряд кандидатов.

РЕЙТИНГ. От Зобнина до Ильина

Приводим рейтинг молодых футболистов, которые, по мнению "СЭ", добились в прошедшем сезоне наибольшего прогресса. Топ-10 самых перспективных игроков России.

ЛАЙВ. Кубковая суббота

Европейский футбольный клубный сезон закрывают финалы национальных Кубков в Англии, Германии, Испании, Франции и других странах, а также тур итальянской серии А. Прощание Тотти и Луиса Энрике, Венгер против Конте - главные сюжеты уик-энда.

ИСТОРИЯ. "Ювентус"-1997/98. Где они сейчас

В решающем матче Лиги чемпионов в следующую субботу сыграют "Ювентус" и "Реал". 19 лет назад мы уже видели финал этих двух клубов. Рассказываем о судьбе проигравших в том сражении. Отдельное внимание – Зинедину Зидану.

ВАРИАНТ. Орлов может вернуться. Кузнецов – вряд ли

НХЛ не собирается на Олимпиаду, а это значит, что некоторые россияне могут вернуться из-за океана ради участия в Играх. Насколько реален вариант с приездом в КХЛ Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова, объясняет Алексей ШЕВЧЕНКО.

РАЗБОР. "Овечкин сборной не подходил, она играла в советский хоккей 80-х"

Другой корреспондент отдела хоккея Игорь ЕРОНКО – об игре и результате сборной России на чемпионате мира-2017, прогрессе и промахах Олега Знарка и о том, почему права певица Пелагея в оценке полуфинального матча с Канадой. Главное из онлайн-трансляции на страницах "СЭ" в соцсетях.

СКОРОСТЬ. Райкконен – первый, Хэмилтон позади Квята

Пилот "Феррари" Кими Райкконен в квалификации "Гран-при Монако" выиграл первый поул с 2008 года. Даниил Квят из "Торо Россо" стал 11-м после аварии пилота "Макларена" Стоффеля Вандорна (но будет стартовать девятым). Лишь 14-м квалифицировался Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".