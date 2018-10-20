Новый поворот для Кокорина и Мамаева, Овечкину грозит наказание, Касаткина взяла "Кремль"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 20 октября.

АРЕСТОВАННЫЕ. Кокорин и Мамаев: что у них будет с футболом

Обвиняемые в избиении водителя телеведущей и двух чиновников игроки Александр Кокорин и Павел Мамаев останутся в СИЗО как минимум до 8 декабря. Обозреватель "СЭ" Сергей Егоров – о футбольном будущем двух футболистов.

БУТЫРКА. Мамаев купил стиральный порошок. Кокорин получил первые передачи

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал в интервью "СЭ", как форвард "Зенита" и полузащитник "Краснодара" живут в СИЗО. Футболисты переведены из карантина в обычные камеры и делятся хорошими новостями.

ГНЕВ. Ярость Жозе

Возвращение Жозе Моуринью на "Стэмфорд Бридж" закончилось скандалом. "Челси" вырвал ничью у "МЮ" в дикой концовке, а тренер гостей взорвался и бросился в драку.

ПРОВАЛ. На этот "Реал" больно смотреть

"Королевский клуб" потерпел третье поражение подряд – на этот раз три очка из Мадрида увез "Леванте" (2:1). При этом "Реал" с учетом встречи с ЦСКА в Лиге чемпионов не может выиграть в пяти матчах подряд, и даже завершение сухой серии не радует "сливочных".

ХИТ. Александр Могучий

"Вашингтон" в результативном матче уступил дома "Флориде" – 5:6 Б, а Александр Овечкин отправил русского финна Марка Пысика из "Пантерз" в нокдаун зубодробительным хитом. Силовой прием российского форварда против защитника вызвал много вопросов, соперник требует наказать капитана "Кэпиталз". Послушает ли "пантер" НХЛ?

ТИТУЛ. Касаткина спасла невозможный финал

В Москве завершилась женская часть соревнований "ВТБ Кубка Кремля". В драматичном финале Дарья Касаткина обыграла Онс Жабер из Туниса – 2:6, 7:6 (7:3), 6:2. Для россиянки этот титул стал первым на московском турнире и вторым в карьере.

ЗВЕЗДА. Хабиб – в шаге от Бузовой. И круче Крида и Шнура

Хабиб Нурмагомедов после боя с Конором Макгрегором стал звездой федерального масштаба. У него в 12 раз больше подписчиков в Инстаграме, чем у Артема Дзюбы – так что имена для сравнения нужны другие.

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