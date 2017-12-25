Новогодний Каррера, милосердный Беляев и удивительный Коченков

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 25 декабря.

ЭКСКЛЮЗИВ. Массимо Каррера: "Санта-Клаусом в семье был я. Он тоже красно-белый!"

Спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ слетал в Италию домой к главному тренеру "Спартака" Массимо Каррере. Как живет главный тренер клуба-чемпиона? Итальянец сам рассказал и показал это. И еще рассказал много чего интересного. Теплейшая предновогодняя беседа!

ИСТОРИЯ. Антон Коченков: "Почему я, а не Медведев? Сам не знаю…"

Вратарь Антон Коченков попал в "Локо" из Бишкека в 15 лет, но дебютировал за первую команду только в ноябре 2017-го, после травмы Гильерме. Из семи матчей в воротах железнодорожников в чемпионате России и Лиге Европы Антон три отстоял насухо, а его команда ни разу не проиграла. В интервью "СЭ" голкипер "Локомотива" рассказал, как мог оказаться в "Спартаке", почему он не сыграет за сборную Киргизии и с кем его путал Юрий Семин

МИЛОСЕРДИЕ. Доброта российского футбола: как семья Беляевых спасает животных

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев и его жена Кристина разбивают все стереотипы о том, что такое семья современного футболиста. Мы уверены: Беляева, который взял в этом году пса с улицы и назвал его Квинси, надо знать не только потому, что им интересуются "Зенит" и "Спартак"!

ЖЕРТВА. Иван Скобрев: "Хочу честно разобраться с тем, что происходило в Сочи-2014"

Знаменитый конькобежец Иван Скобрев, признанный комиссией МОК под руководством Денниса Освальда виновным в подмене допинг-проб на Играх-2014 в интервью "СЭ" рассказал о своем видении произошедшего на Олимпиаде в Сочи.

ТЕСТ "СЭ". Как хорошо вы знаете Валерия Брагина?

Во вторник в Баффало стартует один из любимейших турниров российских боельщиков * молодежный чемпионат мира по хоккею-2018. "СЭ" предлагает узнать, насколько хорошо вы знакомы с игровой и тренерской карьерой лучшего тренера в истории российского молодежного хоккея Валерия Брагина, автора золотого чуда в Баффало-2011.

КАМБЭК. Он ненавидел КХЛ, а теперь едет в "Ак Барс". Бурмистров закончил роман с НХЛ

Чемпион мира-2014 Александр Бурмистров официально завершил карьеру за океаном и возвращается в родной клуб. "СЭ" разбирается, почему один из самых талантливых форвардов своего поколения практически с концами возвращается на родину.

ЗИМА. Шипулин и Устюгов как гарнир к оливье. Кто будет выступать, пока вы отдыхаете

Далеко не всем россиянам уготовано полторы недели отдыха на Новый год – пока большинство режет традиционный оливье, лепит пельмени и празднует, у многих фоном на телевизоре идут спортивные трансляции. Кого можно в них увидеть, рассказывает "СЭ".

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